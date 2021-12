Test della Speranza | Come riuscirai ad avverare i tuoi sogni nel 2022

Facendo il test della speranza del 2022 ti daremo l’opportunità di sbirciare nel prossimo futuro. Sei pronta a scoprire la strategia migliore per realizzare i tuoi sogni?

Nel corso degli ultimi due anni gran parte della popolazione mondiale ha dovuto rinunciare, almeno in parte, ai propri progetti. Fortunatamente le cose stanno lentamente migliorando e abbiamo imparato ad adeguare le nostre azioni a un nuovo stile di vita.

Non è stato semplice, ma fortunatamente ogni individuo possiede delle grandi risorse per resistere alle avversità. Ognuno di noi però ha un carattere differente. Per questo motivo ognuno di noi dovrebbe sfruttare le proprie unicità in maniera appropriata al fine di raggiungere i suoi scopi.

Sulla base del tuo carattere, quale sarà la migliore strategia da adottare nel 2022 per realizzare i tuoi sogni?

Test della Speranza

Per eseguire questo test dovrai soltanto osservare attentamente l’immagine che ti proponiamo, quindi prendere mentalmente nota di tutti gli elementi che la compongono. Dopo averlo fatto scegli l’elemento che ha colpito di più la tua attenzione. Non c’è bisogno di capire perché preferisci un certo oggetto rispetto a un altro. Lascia che sia il tuo inconscio a guidarti e scegli seguendo l’istinto!

1 – La Luna

Se hai notato la luna in mezzo alle nuvole, sullo sfondo del dipinto, significa innanzitutto che sei un ottimo osservatore. Non tutti prestano attenzione a dettagli così poco appariscenti!

Da sempre la Luna rappresenta la magia, l’istinto, il mistero, la capacità di cogliere la mutevolezza delle cose.

Se è stato questo elemento a colpire la tua attenzione, la strategia migliore per raggiungere i tuoi obiettivi nel 2022 sarà affidarti all’istinto e lasciare da parte la razionalità.

Per te potrebbe trattarsi di una sfida, dal momento che molto spesso le persone con una soglia così alta di attenzione puntano tutto sulla propria capacità analitica e sulla loro capacità di agire sfruttando le informazioni che hanno colto. Nel tuo caso però c’è anche un intuito fortissimo a bilanciare la parte razionale del tuo carattere! Sfruttalo il più possibile!

2 – La Panchina

La panchina è per eccellenza il luogo dove si attende e dove si osserva la vita passare. Ti stiamo consigliando di non fare assolutamente nulla? Non è esattamente così.

Se hai notato questo elemento significa probabilmente che sei una persona molto riflessiva, che valuta ogni piccola possibilità di fallimento prima di compiere un’azione e cerca sempre di agire per il meglio minimizzando i danni.

La strategia migliore per raggiungere i tuoi obiettivi nel 2022 è proprio quella di dare ascolto a questa parte del tuo carattere. Attendi il momento giusto per agire. Osserva tutto ciò che ti circonda e cerca di capire quali sono le vere motivazioni dietro le azioni compiute dalle persone che agiscono insieme a te o attorno a te.

Il 2022 sarà un anno in cui mettere a frutto le tue grandissime capacità strategiche.

3 – Il fiore

Il fiore è l’elemento surrealista di questo quadro, cioè un elemento rappresentato in maniera realistica e allo stesso tempo “impossibile”.

Se hai notato il grande fiore al centro del deserto, significa che il tuo principale desiderio per il 2022 è sbocciare, raccogliendo i frutti di ciò che hai fatto negli scorsi mesi.

Probabilmente sei una persona che non si lascia spaventare dal duro lavoro e che è mette sempre il massimo dell’impegno in tutto ciò che fa. Per questo motivo quello che ti consigliamo nel 2022 è di non continuare a lavorare a ritmi folli, ma di rilassarti e attendere perché hai già fatto tutto ciò che c’era da fare per ottenere ciò che volevi.

Continuando a “spingere” e a operare per il raggiungimento di altri obiettivi probabilmente perderesti quanto sei riuscito a ottenere finora.

4 – L’uomo

L’uomo con il cappello a cilindro sembra in posizione di attesa e di contemplazione. Sta guardando verso il cielo con le mani in tasca e sembra completamente perso nei propri pensieri.

Se a colpire la tua attenzione è stata questa figura significa che sei un sognatore. Esattamente come l’uomo del dipinto però a volte rimani “bloccato” al centro di un groviglio di ostacoli e di problemi da affrontare.

Per raggiungere i tuoi obiettivi nel corso del 2022 ti consigliamo di continuare a guardare in alto fissando però un obiettivo concreto, raggiungibile. Cerca di impegnare tutte le tue energie in un solo progetto e senza disperderle. In questo modo riuscirai ad affrontare ordinatamente tutti gli ostacoli che si porranno sul tuo cammino e riuscirai a spianare la strada verso i tuoi sogni.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.