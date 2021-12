Test: scegli un abbraccio e scopri i tuoi sentimenti profondi

Scegli l’abbraccio che ti suscita più familiarità tra questi nell’immagine e scopri aspetti che riguardano i tuoi sentimenti più profondi.

Questo test della personalità ti aiuterà a capire qual è la cosa più importante per te nella vita. Dovrai solo scegliere l’abbraccio che preferisci dopo aver osservato attentamente l’immagine. Fare questo test è davvero semplicissimo, bastano pochissimi minuti.

L’immagine mostra 4 tipi di abbracci di coppia differenti. Ogni abbraccio rivela un tipo di personalità, l’abbraccio che preferisci o quello nel quale ti identifichi maggiormente rivela la tua personalità.

Test dell’abbraccio: scegli un abbraccio e scopri chi sei

Il test dell’abbraccio si fa in pochi minuti. Basta compiere una semplice scelta tra le opzioni mostrate. La scelta dovrebbe essere il più sincera possibile. Ogni abbraccio è associato ad un profilo specifico.

Questo test ha lo scopo di intrattenerti ma è anche un valido mezzo introspettivo per riflettere su aspetti di te che non avevi valutato prima.

Ogni abbraccio ha un significato diverso, ecco cosa indica la tua scelta:

1. Abbraccio 1, l’abbraccio dell’amicizia

Se ti ha colpito maggiormente il primo abbraccio significa che l’aspetto più importante per te in un rapporto d’amore è l’amicizia. Il tuo partner deve essere anche un tuo caro amico, una persona con la quale condividere esperienze e momenti, gioiosi e non, un confidente che ti capisce profondamente e col quale sai di poter parlare di tutto.

Non ti piace dover coprire un ruolo nella tua relazione e non poterti mostrare come sei veramente. Il partner si guadagna la tua fiducia e il tuo amore solo se ti metterà in condizione di essere autentico.

2. Abbraccio 2, l’abbraccio della Passione

Se hai scelto la seconda immagine significa che in una relazione per te non può e non dovrebbe mai mancare la passione. Il tuo partner ideale è in grado di far ardere il fuoco del tuo desiderio e soddisfarlo pienamente.

Per te un rapporto è costituito principalmente da chimica. Senza quella chimica il rapporto non può sopravvivere in caso contrario dai il massimo.

3. Abbraccio 3, l’abbraccio della Sicurezza

Se hai scelto il terzo abbraccio, è perché la cosa principale in una relazione per te è la sicurezza. Vuoi essere accanto a una persona che sa cosa vuole e che ha fiducia in se stessa e in te.

Ti innamori sempre di persone forti, spiritualmente parlando. Cerchi che ti accompagnino nelle tue imprese e ti diano incoraggiamento quando senti che le cose non andranno bene.

Forse sei una persona leggermente insicura o, almeno, qualcuno che ha difficoltà a prendere l’iniziativa. Quindi, guardi all’altro per il tuo complemento: qualcuno che ti aiuti a dare il meglio. Che ha le cose chiare, che è una persona proattiva e, soprattutto, si fida del tuo potenziale.

4. Abbraccio 4, l’abbraccio della Fiducia

Se hai scelto il quarto abbraccio significa che in un rapporto di coppia metti al primo posto la fiducia. Desideri al tuo fianco una persona della quale poterti fidare ciecamente. Tieni molto a questo aspetto, l’onestà è un principio al quale non rinunceresti mai.

Ami la libertà nel vostro rapporto, non vuoi oppressioni e vincoli ma allo stesso tempo detesti pensare di dover controllare il partner. Ognuno ha il suo spazio nel tuo rapporto ideale ma avete punti comuni che vi uniscono. Senza un fondamento di fiducia, questo tipo di rapporto non potrà mai esistere.