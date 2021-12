Le previsioni in amore per tutti i segni zodiacali a Natale

Natale è agli sgoccioli, facciamo il punto astrologico di cosa ci ha riservato e cosa ancora ci aspetta a livello sentimentale in questo mese di Dicembre.

Quali sono le tue previsioni in amore per questo Natale?. Ogni segno astrologico questo Natale scarterà il suo pacco pieno di emozioni. Tutti i dettagli nell’articolo.

Il mese di Dicembre sta per giungere al termine, come è andato questo mese dal punto di vista sentimentale? Facciamo un sunto del mese e scopriamo cosa ancora ci attende in questi ultimi giorni di Dicembre.

Natale 2021, le previsioni astrologiche in amore

Dicembre 2021, gli astrologi suggeriscono che l’amore è nell’aria, ovunque! Tutti i segni dello zodiaco potranno beneficiare degli influssi dell’amore. Questo Natale si compirà un piccolo miracolo e se riusciamo a metterci nella giusta condizione l’amore travolgerà anche noi. Lasciate aperte le porte del cuore! Il momento è favorevole per rafforzare vecchi legami e per crearne di nuovi.

Secondo gli astrologi e le loro previsioni in fatto d’amore questo Natale è molto promettente. Scopriamo quindi l’oroscopo dell’amore per tutti i segni astrologici:

Ariete

Negli ultimi mesi questo segno ha vissuto nel fuoco. Sono state molte le dispute in famiglia, ma sembrano essere acqua passata. Dall’inizio di Dicembre l’Ariete è tornato a sorridere e questo Natale continuerà a vivere nella totale serenità. Se sei single questo Natale ti regalerà molta saggezza con la quale scegliere sapientemente la persona più adatta a te e coronare un sogno d’amore.

Toro

Per il Toro all’orizzonte ci sono nuove prospettive soprattutto in campo sentimentale. A Natale riceverai un carico di dolcezza, attenzioni ed affetto. Se sei single sfrutta le onde positive della tua attuale energia per convolare all’incontro che cambierà radicalmente la tua vita sentimentale.

Gemelli

Per il segno del gemelli si prevede qualche turbolenza a livello sentimentale, niente che non si possa rimediare e chissà che non sia un bene per dare una scossa al tuo rapporto dato che detesti la routine. Questo Natale ti regala buon senso e buon intuito, sfruttalo a tuo vantaggio.

Cancro

Il mese di Dicembre ha portato una forma strepitosa al Cancro che non si è mai sentito meglio di come si sente in questo ultimo mese. Dal punto di vista sentimentale ti sarai accorto che l’amore accompagna ogni tuo passo. Tutte le tue relazioni, di coppia, di amicizia e familiari sono sotto questo influsso positivo. Questo Natale ti regala il sangue freddo per non farti prendere dal panico per i cambiamenti che stanno per sopraggiungere. Ti attende il meglio, deve solo lasciare aperto il passaggio.

Leone

Il segno del Leone a Dicembre è stato molto impegnato lavorativamente parlando. A Natale il tuo lavoro continuerà a intromettersi nella tua vita sentimentale ma per tua fortuna il tuo partner sarà particolarmente comprensivo.

Vergine

La Vergine sta attraversando un periodo turbolento in amore. Per tutto il mese di Dicembre si è sentito attanagliato da dubbi e sospetti ma dal 16 Dicembre la situazione ha iniziato a cambiare e a Natale ti attende una rinnovata fiducia che placherà definitivamente i dubbi nel tuo cuore.

Bilancia

Armonia è ciò che ti regala questo Natale se sei del segno della Bilancia. Negli ultimi tempi ti sei posto molte domande sul partner che hai scelto. Ora è tempo di chiarezza e sentirai scorrere via ogni tipo di incertezza. Il tuo cuore è maturo, il sentimento si è evoluto ed è cresciuto.

Scorpione

Lo Scorpione questo Natale sotto l’albero troverà amore e serenità. Per lui non c’è regalo più bello della felicità dei suoi e questo Natale la porterà a vagonate. Le persone che ama vedranno la felicità prosperare nel cuore e contageranno questo segno solitamente restio e titubante che lascerà cadere ogni barriera.

Sagittario

Il Sagittario a Natale troverà l’amore. Questo accadrà se sei single. Gli astri ti consigliano di pianificare molti appuntamenti dalla terza settimana di dicembre, un periodo particolarmente favorevole per l’amore. Se il Sagittario è in coppia, gli astri gli consigliano di migliorare il rapporto di coppia che ha bisogno di maggiore stabilità.

Capricorno

Per i nostri amici Capricorno, ci si aspetteranno aggiustamenti. Objeko te lo concede, ti piacciono le sfide e saprai affrontarle a pieni voti. Tuttavia, il tuo oroscopo ti invita a non trascurare coloro che condividono la tua vita.

Acquario

L’Acquario dopo il 10 dicembre ha notato una grande miglioria nel rapporto con la persona amata. I single questo Natale acquisiranno la capacità di prendere in carico il proprio futuro, nel campo dell’amore e non solo. Natale ti porterà saggezza che ti sarà utile per coronare la tua realizzazione personale, che a Natale sarà il tuo principale leitmotiv.

Pesci

Dicembre ha segnato un nuovo inizio per il Pesci che ha notato una rinnovata felicità nel suo cuore. Con questo stato d’animo il Pesci potrebbe riconoscere l’amore con maggiore felicità se è single. Natale gli regalerà un carisma unico, sarai irresistibile ma ricordati sempre di porti le domande giuste prima di prendere decisioni importanti.