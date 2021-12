Vestirsi di beige è l’elegante alternativa al nero ed al rosso. Prova anche tu!

Indossare capi beige è un’ottima idea anche quando non si è abbronzate. Bisogna capire con cosa abbinarli (di solito con il bianco o con il nero) e come non invecchiarci too much. In Italia la questione età è spesso al centro dell’attenzione – e delle critiche – soprattutto da parte di uomini (di solito più vecchi).

Con i nostri preziosi consigli riuscirete a creare look da influencer in questa nuance preziosa senza spendere una fortuna, anzi, risparmiando con i pre-saldi che tanto amiamo. Nella semplicità si trova spesso la chiave del successo di un outfit, vediamo quindi i capi da avere per realizzare il prossimo post natalizio all’insegna dello stile più ricercato – e beige -.

Una borsa costosa si può desiderare in ogni forma e colore ma, quando se ne hanno poche è bene essere lungimiranti e puntare su due cose: un modello continuativo ed un colore classico come, ad esempio, il beige. Lo stesso discorso vale per i capispalla e per gli abiti più chic. Scopriamo come creare outfit in questo colore senza tempo.

Come creare outfit beige all’ultimo grido

Il cappotto di Selected Femme annodato in vita, con collo a scialle, spalline imbottite e tasche anteriore è in lana melange e si trova scontato del 35% su Zalando a soli 113,99 euro. Il modello simile realizzato da Max Mara lo scorso anno era andato letteralmente a ruba (nonostante il prezzo) ecco perché sarebbe meglio accaparrarsi questo prima che sia troppo tardi. Si può portare con pantaloni neri, jeans blu skinny o con stivale beige e cerchietto coordinato.

Il pantalone beige può essere casual, in maglia a coste, in velluto o in felpa. H&M li propone tutti e tre rispettivamente a 24,99 euro e l’ultimo a 14,99 euro sul sito ufficiale. Basso prezzo per un risultato d’effetto, la scelta sarà se portarli con uno stivale flat nero o con un paio di sneakers bianche ed un pullover coordinato ma attenzione che sia dello stesso identico colore altrimenti è meglio creare uno stacco netto.

Guess nell’ultima collezione ha creato anche vestiti meno sexy a favore di modelli più portabili anche dalle donne sopra i ventiquattro anni. L’abito in maglia con collo alto (130 euro) è attillato nella parte alta ed in vita dove la lavorazione cambia e si allarga in una gonna a pieghe impalpabile. Una décolleté o uno stivale cuissard (dipende dal contesto) completeranno l’outfit insieme a sottili accessori dorati.

Molte alternative ma poche regole da seguire e si creerà un look che vi farà spiccare tra tutti nelle foto delle feste dove, è altamente probabile, saranno vestiti tutti di rosso e di nero. Scommettiamo?

Silvia Zanchi