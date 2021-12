Test dei Tarocchi del 2022 | Cosa ti lascerai alle spalle nel prossimo anno?

Con il test dei tarocchi del 2022 utilizzeremo uno strumento molto potente per interrogare il tuo inconscio e scoprire cosa ti riserva il futuro.

I tarocchi contengono degli antichissimi simboli che attraversano la storia dell’umanità da secoli. Anche se non li conosci e non hai mai utilizzato i tarocchi, questi simboli comunicano direttamente con il tuo inconscio.

Le carte che abbiamo scelto fanno parte degli arcani maggiori. Rappresentano concetti molto ampi, che possono comprendere molte sfaccettature della nostra vita.

Inoltre, le predizioni degli arcani maggiori durano molto più a lungo rispetto a quelle effettuate con gli arcani minori. Questo ci metterà nelle condizioni di fare delle previsioni a lungo termine, che potranno indicare quale strada prenderà la tua vita nel corso del 2022.

E se non credi ai tarocchi? Sono moltissime le persone che non credono in questa tecnica di predizione del futuro, ma solo perché spesso non ne conoscono il funzionamento. Quando si scelgono i tarocchi consapevolmente (come ti proponiamo di fare per questo test) e non a caso, a entrare in gioco sono i tuoi desideri non espressi.

Quindi più che prevedere il futuro i tarocchi apriranno una finestra sui tuoi desideri più intimi e, in questo caso specifico, ti sveleranno ciò di cui hai bisogno di liberarti per essere felice.

Test dei Tarocchi del 2022

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare le carte che ti proponiamo. Contendono molti piccoli dettagli, quindi ti consigliamo di prenderti qualche istante prima di procedere alla scelta. Non tentare di indovinare quali saranno i risultati della tua scelta. Sarà molto meglio lasciarti guidare ciecamente dall’istinto. Dopo aver scelto la tua carta leggi il profilo corrispondente!

1 – L’Appeso

L’appeso è la dodicesima carta degli arcani maggiori. Molto spesso si tende a confondere la figura rappresentata con quella di un impiccato. Osservando la carta però ci si rende conto che l’uomo non è appeso per la gola ma per il piede.

Se è stato proprio questo particolare a guidare la tua scelta verso questa carta significa che nel prossimo anno sentirai il bisogno di lasciarti indietro i sacrifici eccessivi.

Probabilmente sei una persona molto generosa che dice sempre di sì e che fa davvero di tutto per aiutare gli altri. Molto spesso questo atteggiamento “ti mette sottosopra” facendoti perdere il controllo della tua vita. L’appeso infatti non ha i piedi a terra, non può decidere dove andare, è destinato a penzolare senza senso dalla sua corda.

Troppi obblighi morali e troppi “favori” ad altre persone ti hanno messo proprio in questa situazione nel corso degli ultimi mesi. Nel corso del 2022 cerca di pensare prima a te stessa!

2 – La Torre

La torre è la sedicesima carta degli arcani maggiori. Anche se viene rappresentata come la torre di un castello medievale rappresenta la Torre di Babele. Nella Bibbia si racconta che gli uomini cominciarono a costruire un’altissima torre nel tentativo di raggiungere il cielo. Dal momento che erano stati troppo arroganti, Dio li punì.

Esattamente come gli uomini della storia biblica forse negli ultimi mesi sei stata troppo ambiziosa. Probabilmente sei una persona estremamente attiva dal punto di vista mentale e fisico. Hai tante idee e le energie necessarie a metterle in pratica.

Questo tuo talento a volte ti porta a lavorare troppo e troppo a lungo, su troppe cose contemporaneamente. Quando alcune delle tue iniziative falliscono ovviamente ti senti molto delusa da te stessa e probabilmente provi un forte senso di colpa.

Il nostro consiglio è di essere meno ambiziosa nel 2022 e concentrare le tue energie solo sulle cose che contano davvero!

3 – La Morte

La morte è la tredicesima carta degli arcani maggiori. Molto spesso le persone pensano che si tratti di una carta negativa, mentre invece è una carta dal significato assolutamente neutro.

In ogni rappresentazione la morte impugna sempre la falce. Anche se è lo scheletro ad attirare la nostra attenzione, è la falce a essere davvero importante per il significato di questa carta. La falce rappresenta la capacità di tagliare tutto e fare piazza pulita di ciò che abbiamo intorno.

La carta della morte indica che nel prossimo anno avrai bisogno di eliminare dalla tua vita tutti i rapporti e le situazioni negative. La tua scelta indica il tuo totale bisogno di cambiare la direzione della tua vita. Probabilmente c’è davvero molto di cui non sei felice e ti senti in trappola. Cerca di capire di cosa si stratta: il 2022 sarà il momento giusto per venirne fuori.

4 – La Luna

La Luna è la diciottesima carta degli arcani maggiori. Dal momento che la Luna cambia sempre faccia è utilizzato come simbolo dell’incostanza, dell’inganno e del mistero.

Se hai scelto proprio questa carta il tuo inconscio ti sta dando un messaggio molto chiaro. Nel 2022 avrai bisogno di lasciarti alle spalle tutte le persone inaffidabili, ipocrite e doppiogiochiste. Solo in questo modo, infatti, sarai in grado di andare avanti con la tua vita nel modo che vorrai.

Bisogna ammettere che potrebbe trattarsi di un’operazione molto difficile, perché a volte queste persone sono parte della famiglia o del gruppo di lavoro. Il tuo compito nel 2022 sarà capire come limitare i loro danni sulla tua vita.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.