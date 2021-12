Test sul Natale: ciò che attendi di più svela chi sei

Con il nostro test sul Natale puoi scoprire chi sei individuando semplicemente qual è la cosa che attendi di più. La tua risposta svelerà aspetti di te che, probabilmente, non conosci ancora.

L’arrivo del Natale tende a mettere la gente in fibrillazione per tutta una serie di motivi che vanno dai regali da acquistare, alle persone da incontrare, fino agli impegni da rispettare, le scadenze e tante altre cose strettamente personali che in questo particolare periodo dell’anno tendono ad emergere in modo prepotente.

Tra i tanti aspetti, uno molto particolare e a cui spesso non si presta la giusta attenzione è quello legato a ciò che si attende di più della sera della vigilia o del giorno di Natale. Indipendentemente da come si sceglie di vivere questa giornata, ci sono infatti alcuni aspetti che restano comuni un po’ a tutti e che sono solitamente l’incontro con amici e parenti, sopratutto per pranzo o per cena e lo scambio dei regali.

Quello che forse non tutti sanno è che la preferenza tra questi due ultimi aspetti può dire molto sia della personalità di una persona che del suo modo di vivere le feste ed il rapporto con gli altri. Un modo semplice ma efficace per conoscersi meglio e per capirsi più nel profondo.

Oggi, quindi, cercheremo di conoscerci meglio (e magari di capire un po’ di più anche gli altri) scegliendo semplicemente tra i pranzi e le cene con amici e parenti e il momento dei regali. Due momenti importanti che indicano aspetti diversi della personalità di una persona.

Test sul Natale: il momento che attendi con maggior ansia rivela chi sei

Per svolgere in modo corretto questo test, basta chiudere gli occhi per un’istante ed immaginarsi nel bel mezzo del Natale. L’immagine che dona più gioia è sicuramente quella che si dovrà scegliere e che identifica il proprio modo di essere.

Scegli quindi una tra le due opzioni del nostro test di oggi e scopri chi sei in modo semplice e divertente. La risposta potrebbe sorprenderti.

1 – Il cibo

Natale significa buon cibo e pranzi e cene da condividere con chi ami? Allora sei una persona che adora la vita e che ancor di più ha a cuore le relazioni. Per te, ogni momento di condivisione ha qualcosa di speciale. E cosa c’è meglio di un pranzo o una cena in cui gustare tutti insieme qualcosa di buono? Un pensiero che porti con te da sempre e che ogni anno sembra farsi più importante.

Per te, il periodo di Natale ha da sempre qualcosa di magico che ben si sposa con il buon cibi. Dagli antipasti da realizzare o da gustare in compagnia ai tanto amati dolci natalizi, ogni singolo passaggio rappresenta un motivo di gioia. Emozione che sei in grado di trasmettere a chiunque ti circondi, offrendo così il massimo della semplicità e della magia.

Per quanto riguarda il rapporto con gli altri, sei sempre in grado di mostrare empatia e di entrare nel metro quadrato di chi ti circonda. Ciò fa di te una persona molto apprezzata e che tutti amano avere accanto nel giorno di Natale. Una sensazione che ti piace provare e che ti aiuta a vivere al meglio questo periodo dell’anno che a volte può farsi un po’ malinconico ma che riesci sempre a vivere con tanta gioia e senso di gratitudine nel cuore.

2 – I regali

Del Natale attendi con ansia sopratutto il momento in cui scambiarsi i doni? Allora sei una persona che non ha mai perso la voglia di stupirsi e di divertirsi e che anche nel periodo più magico dell’anno è sempre in attesa di qualcosa che sia in grado di emozionarla.

Il Natale è per te un periodo da vivere al massimo dell’energia. Cosa che inizi a fare con largo anticipo, pensando con cura ai tanti regali da fare e ponendo anche la giusta attenzione nel lanciare hint su ciò che vorresti per te. Un modo di fare che a volte può caricarti di frenesia ma che ami comunque a tal punto da non sentire questo peso. Anzi, il più delle volte sei in grado di contagiare anche gli altri e di spingerli ad iniziare la loro personale corsa verso i regali.

E proprio con gli altri tendi ad avere rapporti per lo più superficiali ma gestiti in modo da non farti sentire mai sola. Hai infatti più conoscenze e amicizie di quante riesci a curarne e ciò ti aiuta ad essere sempre circondata di persone che ti conoscono e che hanno voglia di relazionarsi con te. Un aspetto che per te è da sempre molto importante e che nel periodo delle feste tende a diventarlo maggiormente.

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.