Cosa preferisci: la letterina o lasciare latte e biscotti? Scopri chi sei

Il test sulla letterina o sul latte e biscotti ci svelerà qual è veramente il tuo rapporto con gli altri. Cosa preferisci fare con tuo figlio?

Tra le tante tradizioni di Natale, ovviamente, è impossibile scordarsi quelle pensate appositamente per i bambini!

Se è vero che tutti ci godiamo i regali, le luci di Natale, i dolci (ehm ehm) e qualche meritato giorno di riposo oltre alla magia delle feste, non dobbiamo di certo dimenticarci che Natale, per i bambini, è importantissimo!

Oggi vogliamo sapere qual è la tua attività preferita, quella che eri troppo felice di tramandare a tuo figlio e di poter continuare anche dopo anni che non la facevi più.

Ci aiuterà a scoprire che tipo di persona sei veramente: ti va di provare con noi?

Test: tra la letterina e latte e biscotti, qual è la tua attività di Natale preferita con tuo figlio?

Alzi la mano a chi non è mai capitato di scrivere una letterina di Natale oppure di preparare latte e biscotti per Babbo Natale la notte del ventiquattro sera.

Sappiamo benissimo che siete tutti con la mano alzata mentre leggere questo pezzo!

(Ma, soprattutto se state guidando, riabbassatela subito).

Incredibile ma vero, queste tradizioni di Natale che hai passato ai tuoi figli possono aiutarci a capire meglio chi sei.

Come? Ma è semplicissimo!

Ci dovrai solo dire qual è la tua preferita tra le due o, addirittura, se ne hai insegnata solo una a tuo figlio.

Il test ti fa scegliere tra letterina o latte e biscotti: quale delle due tradizioni natalizie ti piace di più? Dacci la risposta e scopri chi sei davvero!

preferisci fare la letterina insieme a tuo figlio: così almeno sai sempre cosa comprargli, non è vero?

No, dai, ovviamente scherziamo: scrivere insieme a Babbo Natale è una delle cose più divertenti che tu possa fare con tuo figlio!

Il motivo per cui ti piace tantissimo questa tradizione è che puoi toccare con mano gli anni che passano. Le letterine, che rimarranno accuratamente nascoste in una tua agenda segreta, rappresentano un vero e proprio diario che tuo figlio non sa neanche di scrivere! Usate penne colorate, adesivi, polvere di “stelle” e scrivete a Babbo Natale di tutto e di più. Sei una persona che è attaccata ai ricordi materiali, quelli che può toccare o tirare fuori negli anni. Con ogni probabilità sei anche decisamente spirituale e credi nella possibilità di rendere reali le circostanze più assurde se solo le visualizzi nel modo giusto. Qual è il modo migliore se non scrivere quello che vogliamo più di tutto?

Insomma, sei una persona che ha a cuore lo sviluppo interiore e il fatto di poter creare dei ricordi duraturi. Ti auguri che i tuoi figli seguano le tue orme e, proprio per questo, per adesso ti metti “al comando” della macchina della memoria!

preferisci lasciare latte e biscotti sul tavolo: tanto poi li mangerai tu nella notte, non è vero?

Dai, ovviamente scherziamo: li mangia Babbo Natale e proprio per questo ti piace lasciare in tavola un piatto di biscotti e un bicchiere di latte insieme a tuo figlio.

Cosa ci dice di te questa tua scelta? Semplicemente che sei una persona veramente pratica e pragmatica: pensi sempre al benessere di tutti!

Ti piace che tuo figlio cresca praticando l’empatia e vuoi che i tuoi insegnamenti siano tutti dirottati in questa direzione.

Certo, Babbo Natale è una figura magica che entra in casa per portare i doni ma questo non vuol dire che non possa fare una pausa, non è vero?

Ti piace insegnare a tuo figlio che un gesto concreto vale più di mille parole e ti diverte l’idea che i più piccoli possano partecipare in maniera pratica al Natale.

Ecco perché hai scelto questa tradizione come la tua preferita!

Sei una persona altruista, capace di dare responsabilità e che ha a cuore il benessere di tutti.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.