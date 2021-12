Test del deserto: qui è nascosto un tuo segreto, quale sveleremo?

Sei pronto per affrontare il test del deserto? No, tranquillo, non devi avanzare nella sabbia e sotto il sole cocente per ore! Dopotutto vogliamo solo sapere quale è il segreto che svelerai guardando questa immagine!

Che ne dici, non è un ottimo giorno per rivelarci un tuo segreto nascosto? Come? Ah, non credi sia il caso?

Beh, purtroppo per te è troppo tardi: se hai guardato l’immagine del test di personalità di oggi, possiamo assicurarti che i tuoi segreti sono già stati svelati!

Dai, tanto lo sappiamo che hai guardato: ormai tanto vale la pena di vedere che cosa ti rivela il nostro test di oggi, no?

Test del deserto: che cosa ti ha colpito per prima in questa immagine rivelerà un tuo segreto nascosto

Sei pronto a condividere tutti i tuoi segreti con noi?

Va bene, dai, lo ammettiamo: tutti i segreti proprio no ma almeno uno sì!

Come? Vuoi sapere come faremo a scoprirli? Ma semplicemente grazie al test psicologico del deserto!

Guarda l’immagine qui sopra e dicci che cosa hai notato prima di qualsiasi altro elemento: ce ne sono di più di quanti tu non creda!

Come vedi il disegno ha vari soggetti e anche vari elementi che, nonostante ci si trovi nel deserto, animano l’immagine.

Qual è quello che ti ha colpito per primo? Scopri subito che segreto sveleremo di te grazie a questo test del deserto: pronto a rivelarti per quello che sei?

hai visto prima l’uomo in giacca e cravatta : questa è una figura che spicca particolarmente, anche e soprattutto grazie ai colori più scuri con la quale è rappresentata. L’uomo è rivolto verso di noi ed è veramente molto “visibile”: non è strano che tu lo abbia visto per primo in questo disegno!

Il tuo segreto ha a che vedere con la tua virilità o con il tuo rapporto con gli uomini : c’è per caso qualcosa che nascondi nel tuo passato o nel tuo presente che “ lotta ” per uscire ?

Forse è il caso di dare attenzione a questo ricordo prima che possa fare danni di qualsiasi tipo! Hai a che fare con un segreto che hai cercato di dimenticare il più possibile, qualcosa non per forza violento ma che ti mette a disagio ed imbarazzo . Forse si tratta di qualcosa collegato ad una persona di sesso maschile in particolare.

Con ogni probabilità si tratta di qualcosa che ti ha colpito nei momenti principali , quelli dove impariamo per la prima volta a fare qualcosa di nuovo. Ti porti dietro questo segreto da anni: vale la pena continuare a lasciare che ti impedisca di vivere la tua vita e divertirti? Il tuo segreto , infatti, ha a che vedere con qualcosa che tutti sanno fare mentre tu ancora no: non è mai troppo tardi per imparare !

Probabilmente il tuo segreto ha a che vedere con la ricerca della verità: hai nascosto qualcosa in passato, forse per fare un piacere o aiutare qualcuno a cui vuoi bene.

Il tuo segreto, grande o piccolo che sia, è proprio quello di aver mentito o mistificato la realtà per un bene superiore. Ne è valsa la pena?

hai visto prima la montagna sullo sfondo : per te, tra tutti gli elementi presenti nel disegno, è stato naturale notare immediatamente la montagna.

Ma che cosa vuol dire nel test del deserto vedere prima lo sfondo su cui si erge questa cima? La montagna è un simbolo che ci collega direttamente con la spiritualità , con il sacro ed il profano. Se l’hai vista per prima, quindi, il tuo segreto ha a che vedere con questi elementi: forse hai visto qualcosa che non ti sai spiegare ma che ti guida e ti accompagna nella vita o forse hai deciso di allontanarti dalla fede , di qualsiasi tipo.

Se il tuo occhi si è fermato su uno di questi elementi, il tuo segreto è un trauma . Qualcosa di ben preciso e definito che si è concretizzato nel tuo passato e che adesso sta influendo su tutta la tua vita. Qualcosa di pesante, proprio come un masso , pesa nel tuo passato: pensi che riuscirai a scrollartelo di dosso ?

Rami nodosi, senza foglie e senza tronco, come braccia che si ergono al cielo: il tuo segreto ha a che vedere con il rimorso.

Hai lasciato che qualcuno andasse via senza dirgli davvero quanto ci tenevi a lui o a lei. Che si tratti di una separazione voluta o meno, il tuo segreto è che non hai mai smesso di pensare a questa persona!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.