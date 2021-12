Questi segni non pensano mai prima di agire, sono dominati dall’impulso

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali più impulsivi dello zodiaco. Non riescono proprio a controllare le loro emozioni.

Ogni segno zodiacale ha una personalità distinta e pregi e difetti propri. Alcuni segni sono contraddistinti da una grande impulsività, scattano di fronte a qualsiasi provocazione, non hanno il dono dell’auto controllo e non pensano alle conseguenze del loro atteggiamento. Sicuramente nella tua cerchia di conoscenze c’è qualcuno con queste caratteristiche. Gli astri hanno stilato la classifica dei 3 segni più impulsivi in base al segno zodiacale.

Tutti dovremmo contare fino a 10 prima di agire. Pensare prima a quello che i nostri gesti impulsivi potrebbero generare eviterebbe molti problemi. Ci sono segni dotati di grande autocontrollo ed altri che proprio non sanno cosa esso sia. Leggi questo articolo per scoprire chi sono.

I segni più impulsivi dello zodiaco

L’impulsività viene generalmente considerata come un difetto. In realtà riuscire a prendere rapidamente una decisione ponderandola potrebbe essere un dono. Essere spontanei, riuscire a stupire gli altri sono forme di impulsività positive.

D’altro canto l’impulsività è anche fonte di incomprensione e crea divergenze perché ci mette in condizione di fare atti sconsiderati dei quali potremmo pentirci e dei quali resta solo un grande senso di colpa o pentimento.

Col senno del poi le persone impulsive si rendono conto di essere state avventate, ciò nonostante lo saranno ancora ed ancora perché per loro l’autocontrollo non è un optional.

Gli astrologi ci svelano chi sono i segni più impulsivi di tutti. Vi ricordiamo che l’astrologia non ha fondamento scientifico e ognuno di noi è libero di credere o meno a queste previsioni.

Tra i segni più impulsivi troviamo:

Ariete

L’ariete è noto per essere un segno molto impulsivo. I nativi di questo segno sono contraddistinti da una grande energia, iperattività e creatività. I nati di questo segno amano avere il controllo sugli altri per questo sono spesso grandi leader. Non sempre riescono a tenere a bada i loro impulsi, anzi quasi mai. Vogliono fare tante cose e sono sempre di corsa, questo genera stress che li porta a prendere decisioni avventate che li faranno pentire a lungo termine. L’ariete non domina le sue emozioni e perde velocemente le staffe. In più è molto orgoglioso ed ha un grande ego, motivo per il quale non si abbassano mai a chiedere scusa pur riconoscendo a se stessi di essere nel torto.

Scorpione

I nativi del segno dello Scorpione sono coraggiosi e laboriosi. Ogni giorno è una sfida contro loro stessi per dare sempre di più. Il buon senso e la ragione non sono i suoi migliori alleati. Questo segno è molto sensibile alle sue emozioni. Quando si sente minacciato perde tutto il suo autocontrollo. E’ spesso vittima dei suoi sentimenti e usa parole molto dure quando è adirato. Lo Scorpione è un segno che pensa troppo, ma fluisce le sue emozioni nella direzione sbagliata, tende a drammatizzare invece di sdrammatizzare le situazioni. E’ un segno anche molto ansioso oltre ad essere impulsivo e tende a sentirsi ossessionato.

Acquario

L’Acquario è il segno più anticonformista dello zodiaco. Ha un grande cuore ma cade spesso nell’errore fatale di soccombere all’impulsività. Questo segno è incline a sbalzi d’umore. Quando si sente negativo tende a prendere decisioni molto discutibili. L’Acquario è un segno che non ammette interferenze nella sua libertà e tende a non impegnarsi. Fa sempre di testa sua e di solito non consulta nessuno quando deve prendere decisioni.

I nativi dell’Acquario soffrono del fatto di sentirsi incompresi, sono autocritici e apprezzano le critiche costruttive.

Se fai parte di uno di questi segni e trovi che la tua impulsività sia fonte di problemi e desidereresti avere il dono dell’autocontrollo, dovresti sapere padroneggiare questo tratto caratteriale allenandosi quotidianamente a riflettere. La riflessione è un ottimo strumento per: