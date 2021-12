I segni zodiacali che adorano i maglioni brutti di Natale: sei tra loro?

Sei uno di quei segni zodiacali che adorano i maglioni brutti di Natale e che ne hanno un armadio intero? Scoprilo subito con la nostra classifica di oggi: se la risposta è no, almeno saprai chi non invitare a Natale!

Insieme al Natale, lo dovremmo sapere bene purtroppo, è arrivata anche un’altra stagione che tante persone attendono con ansia.

Quella dei maglioni brutti di Natale!

Questo tipo di maglioni ha oramai conosciuto una fama decisamente mondiale: dalle feste denominate Ugly Christmas’s sweater party (letteralmente la “festa dei brutti maglioni di Natale) alle celebrità, tutti (o quasi) hanno indossato un maglione brutto a tema natalizio.

Non è che anche tu sei tra i fan di questa tipologia di maglioni?

I segni zodiacali che adorano i maglioni brutti di Natale: scopri subito la classifca di oggi dell’oroscopo

Ebbene sì, ci sono persone che non solo amano i maglioni brutti di Natale ma che non vedono neanche l’ora di poterne sfoggiare di nuovi!

I tempi sono cambiati da quando Bridget Jones si è trovata costretta a sfoggiare un outfit natalizio decisamente discutibile, vergognandosi.

Adesso ci sono feste pensate appositamente per sfoggiare i propri maglioni di Natale e chi lo ha più brutto, semplicemente, vince!

Abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti se ci sono segni zodiacali che non vedono l’ora di indossare i loro maglioni brutti di Natale e la risposta è stata la classifica che state per leggere.

Pronti a scoprire chi si trova nelle prime posizioni?

Se non ci siete, almeno, avrete una panoramica su quali sono quei segni zodiacali da non invitare a casa per Natale o che potete invitare a vostro rischio e pericolo.

Chissà con quale maglione oseranno presentarsi!

Capricorno: quinto posto

Ebbene sì, i nati sotto il segno del Capricorno adorano i maglioni brutti di Natale e ne hanno veramente tanti nell’armadio.

Lo avreste mai detto?

Il Capricorno ha un senso dell’umorismo che spesso si mischia ad un pizzico di arroganza: non è strano, quindi, che si presenti a Natale indossando il maglione più brutto che abbiate mai visto!

I Capricorno, poi, faranno di tutto per far finta di star indossando un maglione del tutto normale per il solo gusto di farvi ridere!

Scorpione: quarto posto

Questa classifica dei segni zodiacali che adorano i maglioni brutti di Natale continua a stupirci: ma come, adesso anche gli Scorpione non si fanno problemi ad indossarli?

La risposta è assolutamente sì: gli Scorpione adorano i maglioni brutti e li mettono con orgoglio a Natale!

Per loro è assolutamente divertente presentarsi a feste (anche in ufficio) sfoggiando un accessorio natalizio particolarmente brutto.

Si divertono facendo ridere gli altri e sono assolutamente rilassati e simpatici come non li avete mai visti. Attenzione, però! Guai a sfoggiare un maglione più brutto del loro: darete il via ad una sfida che continuerà negli anni e che diventerà sempre più agguerrita!

Cancro: terzo posto

Se c’è qualcuno che a Natale non si preoccupa proprio della figura che farà e dei vestiti che indosserà, sono i nati sotto il segno del Cancro.

Il maglione di Natale più brutto che vi possa venire in mente è già nel suo armadio: il Cancro non pensa assolutamente che sia brutto!

I nati sotto questo segno semplicemente adorano i maglioni di Natale: li fanno ridere, li trovano geniali e non pensano proprio che siano ugly, anzi!

Ne hanno veramente tanti tra cui scegliere e li mettono con orgoglio: di certo non potrete batterli alla festa, visto che si mettono senza problemi i maglioni più brutti del mondo.

I Cancro sono fatti così: più qualcosa è brutto e più loro devono averlo!

Toro: secondo posto

Anche i nati sotto il segno del Toro ci stupiscono per la loro posizione, anche piuttosto alta, nella classifica di oggi non è vero?

Ebbene, sappiate che i Toro semplicemente adorano i maglioni brutti di Natale e che non vedono l’ora di poter sfoggiare il loro!

Ancora di più: se i Toro non hanno sottomano un maglione brutto di Natale, potete star tranquilli che lo realizzeranno appositamente per l’occasione.

Per loro, qualsiasi capo di vestiario che sia particolare e che gli altri non hanno è fondamentale nell’armadio: vi lasciamo immaginare quanti maglioni di Natale brutti hanno!

Se li invitate ad una festa sul maglione di Natale più brutto, sappiate che faranno veramente di tutto per vincere, compreso portarsi anche più di un’opzione per far sfigurare gli altri.

I Toro sono fatti così: adorano i maglioni brutti di Natale e non si vergognano!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni che adorano i maglioni brutti di Natale

Infine, al primo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

Vi sembra strano trovarli qui?

I Pesci, in realtà, sono degli estimatori del brutto talmente brutto che finisce per diventare bello e, non si sa come, rendono elegante anche il maglione brutto di Natale.

Ma come fanno? Semplicemente si divertono talmente tanto ad indossare maglioni brutti di Natale che non vi fermerete neanche per un attimo a pensare a quanto è orrendo quello che indossano!

I Pesci, lo sappiamo bene, sono fatti così: estremamente eleganti ed aggraziati, trasformano qualsiasi capo in un pezzo di alta moda.

Anche il maglione brutto di Natale, nelle loro mani, diventa un oggetto del desiderio!

