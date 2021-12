Ghosting Sessuale | Perché stai male se lui è allergico alle coccole?

Le coccole dopo il rapporto sono un momento di grande intimità emotiva, vissuto con grande attesa soprattutto dalle donne. Gli uomini invece non la pensano così. Siamo noi a essere sbagliate?

Come tutto quello che riguarda la sessualità e i rapporti interpersonali, non c’è assolutamente niente di sbagliato nell’uno e nell’altro atteggiamento. Semplicemente, bisogna capire perché un uomo e allergico alle coccole dopo il rapporto e se questo indica qualcosa di più grave del semplice “carattere”.

Per farlo partiamo da un’altra domanda: perché le donne tengono tanto alle coccole dopo il rapporto? Molto semplicemente, le donne non vivono il rapporto sessuale come una conquista o una performance.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare in questo articolo, le donne vivono spesso i rapporti sessuali come un’occasione di connessione emotiva.

E se la connessione emotiva risulta scarsa, insoddisfacente o addirittura assente? Allora diventa molto più difficile per una donna riuscire a raggiungere l’orgasmo.

Per questo motivo si può dire che una delle paure principali della donna dopo il rapporto sia di essere abbandonata, venendo trattata esclusivamente come “preda” o come “oggetto” anziché come “persona”.

Questo bisogno di rassicurazione va invece completamente in contrasto con il comportamento o l’atteggiamento di molti uomini dopo il rapporto. Se come già detto questo è perfettamente normale, in alcuni casi diventa un indizio piuttosto preoccupante.

Quado l’allergia alle coccole dopo il rapporto diventa “ghosting sessuale”?

In generale, il ghosting è una strategia con cui le persone si sottraggono a relazioni diventate scomode o semplicemente indesiderate. Piuttosto che fornire spiegazioni e motivare il proprio comportamento le persone in questione semplicemente scompaiono della vita dell’altro.

Quando ritornano? Ovviamente quando la loro situazione emotiva o i loro obiettivi sono cambiati. Nella maggior parte dei casi questo si traduce in “quando hanno di nuovo voglia di avere un rapporto sessuale”.

Tutti nella vita abbiamo praticato il ghosting almeno una volta. Non c’è nulla di male ad ammetterlo e soprattutto non c’è da giudicarsi troppo severamente per questo. Il problema insorge quando diventa un atteggiamento costante, uno schema di comportamento ripetitivo.

Per questo motivo bisogna prestare molta attenzione in camera da letto, soprattutto se si hanno relazioni occasionali.

In una relazione stabile infatti è abbastanza comune che si rimanga a letto, magari abbracciati, dopo aver avuto un rapporto sessuale. Questo indica che c’è condivisione emotiva. Anche se l’uomo non ama particolarmente questo genere di manifestazioni d’affetto finisce per “rassegnarsi”. Il suo scopo è quello di rassicurare e far sentire amata la propria compagna.

In una relazione occasionale invece questo genere di comportamento è molto più raro. Le donne sopportano infatti molto spesso una diversa forma di ghosting, che avviene appena dopo il rapporto.

Appena terminato il rapporto, infatti, l’uomo evita ogni contatto fisico, addirittura si alza dal letto con una scusa e cambia stanza per non ritornare più. Magari addirittura si riveste e nel giro di pochi minuti potrebbe anche aver lasciato la casa.

In questi casi il bisogno di coccole della donna rimane assolutamente insoddisfatto e, com’è facile immaginare, può provocare molta sofferenza emotiva.

Bisogna tener presente però che è perfettamente normale che questo capiti le prime volte in cui due persone si incontrano e magari non sono ancora perfettamente a proprio agio l’una con l’altra.

Se però questo dovesse ripetersi ogni volta, con precisione svizzera, è chiaro che si sta subendo ghosting sessuale. In questo caso la cosa migliore che si possa fare per la propria salute mentale è non accettare altri incontri ed evitare qualsiasi contatto con “il ghostatore”. Molte donne commettono l’errore di credere che questo tipo di atteggiamento si possa cambiare con il tempo e gli uomini tendono ad approfittarsene.

E se dopo un incontro occasionale due persone rimangono a chiacchierare, senza alcun imbarazzo o fastidio nel condividere gli spazi ed avere contatti fisici? Non significa necessariamente che stia nascendo un nuovo amore. Semplicemente sono due persone emotivamente sane che non trattano gli altri come oggetti. Buon per loro!