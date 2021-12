Le donne che sanno fare questo seducono molto più di tutte le altre

Il segreto di una donna seducente è molto più profondo di quanto immagini. Scopri quale dote non può mancare ad una donna per essere sexy.

Uno studio è risalito alla caratteristica femminile che seduce gli uomini più di ogni altra cosa. Le donne che la possiedono sono irresistibili, chi non la possiede può vantare anche una bellezza estrema ma non sarà mai il top della seduzione. Hai capito di cosa si tratta?

L’arma di seduzione di cui stiamo per parlarvi è una caratteristica molto particolare che la maggior parte delle donne acquisisce ma spesso non la mette in pratica. Si apprende durante il periodo scolastico e col tempo in alcuni casi migliora, in altri diventa più flebile, molto dipende anche dal lavoro che si sceglie di fare. Avete capito a cosa ci stiamo riferendo?

Ecco la caratteristica femminile determinante per sedurre

Ogni donna la possiede o meglio ha avuto la possibilità di possederla. Le donne moderne sono più fortunate di quelle di un tempo perché in passato solo alle donne appartenenti alla classe più agiata veniva concesso il pregio di imparare questa arte. L’arte che è anche la maggiore arma di seduzione di qualunque donna è l’ortografia.

A quanto pare una donna in grado di scrivere correttamente avrebbe maggiori possibilità di attrarre un uomo. La scrittura influenzerebbe fortemente le possibilità di ottenere un appuntamento.

A sancirlo è stato uno studio condotto dall’applicazione di appuntamenti TrueView e trasmesso da Metro UK. Stando alle conclusioni dello studio le donne che scrivono senza errori di ortografia, grammatica o punteggiatura avrebbero il 68% in più di probabilità di ricevere una risposta a un messaggio inviato su un’app di appuntamenti.

La mancanza di coltura sarebbe un deterrente per moltissime persone che preferiscono un partner colto ad un partner ricco o bello.

Ecco un buon motivo per farti regalare un dizionario quest’anno a Natale se sei single, vedrai incrementare vertiginosamente le tue possibilità di conquista.

Per sedurre non basta essere una donna con un bell’aspetto, avere uno sguardo ammaliante e una voce flebile, ma aiuta sicuramente essere una donna che sa padroneggiare la sua lingua.