Test delle Calze della Befana | Quali sono le cose importanti per te?

Il test delle calze della befana ci permetterà di scoprire quali sono davvero le tue priorità nella vita. La risposta potrebbe essere molto diversa da quella che ti aspetti!

Molto spesso le priorità che ci diamo in un determinato periodo della nostra vita (che può durare anche anni) sono dettate dalla necessità. Questo significa che se fossimo liberi di esprimerci in maniera completamente spontanea ne sceglieremmo altre?

Non è sempre detto. Forse avremmo le stesse priorità oppure compiremmo le stesse azioni perché pensiamo che siano la cosa migliore da fare per noi e per quelli che ci stanno intorno.

Sarà interessante scoprire se ciò che fai e ciò che credi nella vita in questo momento aderisca completamente a ciò che credi. Perché farlo a Natale? Semplice: Natale è uno dei momenti più belli e magici dell’anno, ma è anche quello durante il quale ci sentiamo costretti a comportamenti “di facciata” di cui faremmo volentieri a meno o che addirittura ci annoiano a morte!

Test della Calza della Befana

Le calze della befana, spesso associate anche al Natale e al periodo delle feste in generale, sono il simbolo per eccellenza della ricompensa. Se un bambino è stato buono nel corso dell’anno allora la sua calza sarà piena di dolci e di regali. Se è stato cattivo la sua calza sarà piena di carbone. Il tipo di calza che appendiamo per ricevere la nostra ricompensa dice moltissimo di cosa pensiamo di ciò che facciamo e di come dovremmo essere ricompensati! Per fare questo test scegli la calza che appenderesti (anche se non assomiglia a quella che hai appeso davvero) e leggi il profilo corrispondente!

1 – Calza Decorata

Una calza decorata presenta di solito decorazioni di panno o di altri materiali. Spesso riporta il nome del proprietario della calza. Si tratta delle tipiche calze da regalare, che poi rimangono negli anni nelle case di chi le riceve perché sono così belle che ci si affeziona.

Se hai scelto questo tipo di calza la tua priorità nella vita è esprimere te stessa, le tue idee, le tue potenzialità, i tuoi talenti. Il tuo obiettivo, in tutto ciò che fai, è vivere la vita appieno, spesso concedendoti dei piccoli lussi che a molte persone potrebbero far storcere il naso.

Tu sai però che le cose belle sono essenziali anche se non necessariamente utili: rendono la vita più piacevole e degna di essere vissuta. Per questo motivo credi che chi si comporta come te, cioè vivendo appieno ed esprimendo le proprie idee al massimo, debba ricevere una giusta (e abbondante!) ricompensa.

2 – Calza Semplice

Una calza semplice viene realizzata in panno morbido o velluto nei colori tipici del Natale. Potrebbe risultare piuttosto anonima, ma ovviamente chi la appende sa benissimo che è la propria!

Se hai scelto queste calze tradizionali significa che la tua priorità nella vita è svolgere bene i tuoi compiti, facendo sempre in modo da rispettare i tuoi doveri e servire la comunità. Ovviamente la comunità può essere molto piccola, come il tuo nucleo familiare, oppure molto ampia, come una scuola o un ospedale.

Non ti piace particolarmente veder riconosciuti i tuoi traguardi, e non ti piace nemmeno ricevere pubblici ringraziamenti o grandi ricompense. Sei tutto il contrario di una persona egocentrica! Sapere di aver fatto bene il tuo lavoro e di aver fatto star bene gli altri intorno a te grazie alla tua presenza è di sicuro la tua ricompensa migliore, sia a Natale sia nel resto dell’anno.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista