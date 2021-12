Test: quanto sei dark? Tutto dipende da quanti lupi vedi

Quanti lupi vedi in questa immagine? Il numero delle tue percezioni rivela quanto è ampio il tuo lato oscuro.

Il test di oggi tenterà di intrattenerti esaminando le tue percezioni. Il modo in cui vedi il mondo determina la tua personalità. Il test di oggi cercherà di far emergere i tratti più nascosti della tua personalità, il tuo lato oscuro.

Il test di oggi ha lo scopo di intrattenerti e non fornisce una diagnosi clinica ma solo un punto di partenza per avviare una tua personale analisi introspettiva e capire molte cose su te stesso. Conoscersi e condurre una vita in linea con il nostro vero essere ci fa sentire ogni giorno più appagati.

Test: dimmi quanti lupi vedi e ti dirò quanto sei dark

Fare il test è davvero molto semplice. Devi solo osservare l’immagine per almeno 10 minuti e dire quanti lupi hai contato. Questo test analizzerà il modo in cui conduci la tua vita ed in modo particolare ti permetterà di scoprire l’ampiezza del tuo lato più oscuro in questo periodo della tua vita. Sei pronto a fare il test?

Risultato del test:

DA 1 A 4 LUPI

Se hai visto da 1 a 4 lupi significa che sei una persona che guarda le cose nella loro totalità. Sei in grado di valutare diversi aspetti della medesima situazione. Non sei affatto superficiale. Questo modo di essere ti permette di captare tutte le opportunità che la vita ti offre e di coglierle nel momento giusto. Sei una persona analitica, non ti sfugge nessun dettaglio, possiedi una straordinaria velocità mentale e sei una persona incredibilmente creativa. Mentre gli altri ancora pensano tu hai già trovato la soluzione. Il tuo lato dark non è molto sviluppato, la tua vita è abbastanza limpida.

DA 5 A 10 LUPI

Se hai notato da 5 a 10 lupi significa che hai una personalità razionale. Sei selettiva con le persone e scegli sempre quelle più adatte a te, ti circondi di persone che ti fanno stare bene. Non perdi mai tempo a coltivare rapporti con persone con le quali non riesci ad istaurare un rapporto profondo. Sei molto intelligente e determinata, quando ti prefiggi un obiettivo solitamente lo raggiungi.

Hai molti fantasmi interiori, tendi a scappare piuttosto che ad affrontare i tuoi conflitti interiori. Sei una persona con un discreto lato oscuro.

DA 11 A PIÙ LUPI

Se hai notato 11 lupi e più significa che sei una persona attenta, precisa, puntuale e puntigliosa. Per te è fondamentale che tutto sia perfetto. Oltre ad essere vigile ed attenta, sei estremamente esigente e pretendi molto sia da te stessa che dagli altri. Sei una persona saggia e responsabile.

La tua vita professionale è piena di soddisfazioni e godi di molta ammirazione. Anche se nella vita collezioni successi sei molto autocritica e pensi sempre che le cose sarebbero potute andare ancora meglio. Dovresti rilassarti di più nella vita. Pretendi molto da te stessa probabilmente perché devi risolvere dei conflitti interiori che rendono molto ampio il tuo lato oscuro.