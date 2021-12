I pensieri che abbiamo tutti durante i rapporti orali (e perché non aiutano)

Basta, è giunta l’ora di parlarne. Di che cosa? Ah ma dei pensieri durante i rapporti orali che abbiamo tutti e che ci rovinano l’esperienza! Ecco quali sono quelli che hai sicuramente fatto anche tu.

Ok, va bene, noi lo ammettiamo ma dovete farlo anche voi: capita a tutti (ma veramente a tutti) di distrarsi durante i rapporti intimi, non è vero?

Invece di quell’atmosfera patinata da film o da serie TV, nella quale la coppia è talmente presa dalla passione da non rendersi conto di niente, abbiamo scoperto che la realtà non è proprio così.

Ci sono dei pensieri che si intromettono nei nostri rapporti intimi e che, spesso e volentieri, rovinano tutta l’esperienza per noi.

Se pensiamo, poi, ai rapporti esclusivamente orali la questione si complica ancora di più, non è vero?

I pensieri durante i rapporti orali che hai fatto sicuramente anche tu: ecco perché dobbiamo imparare ad evitarli

Ebbene sì, sfatiamo immediatamente questo mito: durante i rapporti intimi (orali o meno) quasi nessuno è completamente concentrato su quello che sta succedendo.

No, aspettate, cerchiamo di spiegarci meglio: certo che siamo presi e che siamo contenti delle sensazioni che proviamo! Solo… a volte ci distraiamo!

Che sia il cesto dei panni sporchi strapieno oppure il pensiero improvviso di non aver comprato il pane, ci sono numerosi pensieri che si intromettono nei rapporti intimi.

Non parliamo, poi, di quando qualcuno decide di darci piacere con i rapporti orali!

LEGGI ANCHE –> Le posizioni migliori a letto per darti più piacere: le proverai?

Mentre sei sdraiata a pancia in su, con le braccia dietro la testa ed una fantastica visuale del tuo soffitto (ehi, è una macchia di muffa quello? OMG, quello è un insetto oppure della polvere?), ti capita di pensare veramente a di tutto e di più.

Abbiamo deciso di raccogliere alcuni dei pensieri più comuni che si fanno durante i rapporti orali per dimostrare che veramente tutto il mondo è paese!

Scopriamo quali sono ed anche perché non ti aiutano a raggiungere il piacere ma a ritardare costantemente l’orgasmo (rischiando di non raggiungerlo proprio!).

“quanti peli non ho visto prima di depilarmi?” : il primo pensiero in assoluto va ai peli. Non possiamo farne a meno! Se ti piace depilarti , sia sulle gambe che sull’inguine, di sicuro ti stai interrogando su com’è la visuale da laggiù e se non hai saltato qualcosa. Di sicuro si starà “ pungendo ” oppure gli staranno entrano dei peli nel naso: aiuto!

Inutile dirti che gli uomini si danno al cunnilingus lo fanno dalla notte dei tempi e che i peli non sono mai stati un impedimento per nessuno. Se il pensiero ti tormenta, però, chiedi al tuo partner che cosa ne pensa!

: il primo pensiero in assoluto va ai peli. Non possiamo farne a meno! Se ti piace , sia sulle gambe che sull’inguine, di sicuro ti stai interrogando su com’è la visuale da laggiù e se non hai saltato qualcosa. Di sicuro si starà “ ” oppure gli staranno entrano dei peli nel naso: aiuto! Inutile dirti che gli uomini si danno al cunnilingus lo fanno dalla notte dei tempi e che i per nessuno. Se il pensiero ti tormenta, però, chiedi al tuo partner che cosa ne pensa! “che sapore avrà?”: partiamo da un presupposto veramente molto importante e cioè quello dell’igiene. Come immaginiamo saprai già, l’igiene non è solo fondamentale ma è anche importantissima in queste situazioni! Se hai paura che qualcosa non sia pulissimo come dovrebbe, scusati prima di iniziare il rapporto e scappa al bagno a darti una sciacquata: è tassativo per stare tranquilli!

In seconda istanza, immagina la situazione al contrario: quante volte ti è capitato di avere a che fare con un pene non proprio profumato? Gli odori intimi sono inevitabili (e anche molto eccitanti quando non sono collegati allo sporco): è esagerato preoccuparsi del tuo odore a meno che tu non abbia preoccupazioni di tipo igienico!

Chiedi al tuo partner un riscontro e tranquillizzati: se invece è uno di quei giorni (magari prima del ciclo) in cui hai bisogno di una sciacquata in più, sappi che non c’è veramente niente di male!

LEGGI ANCHE –> Queste due posizioni sessuali sono le più pericolose per gli uomini