Pantaloni in paillettes per risplendere: scegli il modello più adatto a a te

Per chi adora brillare ma sopporta poco l’idea di indossare una gonna, ci sono i pantaloni in paillettes. Preziosi e delicati, possono essere a zampa o a palazzo con la certezza che tutti gli occhi saranno puntati su di voi. Vediamo i modelli da avere.

Ci sono capi che seppur apparentemente estivi risaltano di più in inverno. I pantaloni in paillettes fanno parte di questi ed abbinati con una semplice maglia a collo alto nera o con una camicia bianca basic, staranno benissimo! Bisogna solo fare due cose, la prima è trovare il modello che stia meglio al proprio corpo e la seconda è scovare il brand che ne proponga uno al giusto prezzo per le proprie tasche.

Anche quando sembra una mission impossible sappiate che non lo è e che c’è una soluzione a tutto. Abbiamo infatti selezionato infatti valide alternative per forma e colore da comprare nel web in questi giorni che precedono il Natale.

Pantaloni in paillettes per farsi guardare nelle serate di festa

Sono di Zara i pantaloni a campana con paillettes verde bottiglia a 49,95 euro. La vita è alta ed elasticizzata e l’orlo svasato, la chiusura è laterale. Il look si può completare con il top a maniche lunghe coordinato allo stesso prezzo (con 100 euro quindi si avrà il completo).

Restando su brand accessibili c’è Mango che propone per 59,99 euro i pantaloni a palazzo neri in paillettes da portare assolutamente con un tacco alto, meglio se sandali, e con una canotta dalle spalline sottili abbinata e con una pochette che stacchi cromaticamente dal resto.

Per le più giovani c’è la proposta di Stradivarius a 22,99 euro (già scontati del 43%). I pantaloni flare in paillettes ricordano quelli di Amanda Lear per i colori viola, oro, argento e marrone che si ripetono creando onde oblique e retrò. Adatti anche con un paio di sneakers, si consiglia di lasciare la schiena scoperta per evitare l’effetto too much.

Twinset punta sull’esaltare ogni curva del corpo con i leggins Titanium in full paillettes, bianchi o neri, a scelta. Il costo è di 140 euro e se ne consiglia l’uso anche con i bellissimi anfibi stringati che tanto vanno di moda in questo periodo.

Non serve spendere chissà quali cifre ma bisogna uscire dalla propria comfort zone e cambiare un po’ il proprio look. Va fatto per noi stesse, per sentirci ancor più belle, per ricordare al partner quanto sia fortunato, per mostrarsi alle amiche sempre in forma e/o per far girare la testa alla prossima “preda”.

Silvia Zanchi