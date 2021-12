Test del Nuovo Anno | Quale importante regalo dovresti farti nel 2022?

Con questo test del nuovo anno scopriremo quale regalo dovresti farti davvero nei prossimi mesi per essere felice.

Nella maggior parte dei casi le persone vorrebbero essere felici ma non sanno di cosa avrebbero davvero bisogno. Anche quando ne sono consapevoli, inoltre, non sanno bene cosa dovrebbero fare per ottenerlo!

Proponendoti questo test ti diamo la possibilità di comunicare direttamente con il tuo inconscio, permettendoti di comprendere di cosa hai davvero bisogno anche se non te ne rendi conto.

Dopo averlo scoperto avrai una missione: nel prossimo anno regalati ciò che fa bene alla tua anima e ti permetterà di vivere un anno più sereno e pieno di energia.

Test del Nuovo Anno

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare brevemente le immagini che ti proponiamo, quindi di scegliere l’immagine che ti attira di più. Non cercare di capire per quale motivo una determinata immagine ti coinvolge di più dal punto di vista emotivo, e non tentare nemmeno di “pilotare” il test scegliendo l’immagine che credi possa farti fare “bella figura”. Cerca solo di dare una risposta sincera e il test funzionerà a meraviglia.

1 – Il Diario

Il diario rappresenta la nostra capacità di riflettere sul passato ed elaborare le emozioni che abbiamo provato.

Se hai scelto il diario significa che il regalo più bello che tu possa farti per l’anno nuovo cercare di riflettere di più su te stessa e su quello che provi.

Il motivo è semplice: probabilmente sei troppo impegnata in mille faccende quotidiane, ti preoccupi di essere una buona moglie, una buona madre, una buona amica e tendi a considerare i tuoi sentimenti meno importanti di quelli degli altri. Si tratta di un grave errore, perché solo con un buon equilibrio interiore possiamo rendere felici gli altri!

2 – La Cartolina

La cartolina o la fotografia che ci viene inviata da un luogo lontano è positiva in molti sensi. Significa che un amico ci ha pensati anche se sta vivendo un momento felice, lontano dalla sua vita quotidiana.

Se hai scelto la cartolina significa che hai bisogno di prenderti una pausa e che il regalo più bello che tu possa farti è prenderti del tempo per te. In questo modo potrai ricaricare le batterie per affrontare con energia e positività tutti i moltissimi impegni del resto della tua vita.

In genere le persone molto attive faticano a staccare davvero dalla propria vita, ma ne hanno bisogno esattamente come tutti gli altri. La vita non è fatta solo di lavoro! Cerca anche di divertirti! Se non riesci a staccare mentalmente dai tuoi obblighi significa che forse stai affrontando un burnout. Forse sei troppo premurosa nei confronti degli altri: cerca di delegare i tuoi compiti ad altre persone e a scrollarti di dosso le responsabilità “di troppo”.

3 – Il Tesoro

Il tesoro dei pirati è sempre sepolto, nascosto e protetto da occhi indiscreti per tenerlo il più possibile al riparo da coloro che vorrebbero appropriarsene.

Se hai scelto il tesoro dei pirati significa che in questo momento stai tenendo nascosti i tuoi talenti per timidezza, per paura che qualcuno possa approfittarsene e anche per la semplice paura di metterti in gioco.

Il regalo più bello che tu possa farti per l’anno nuovo è certamente disseppellire il tesoro e utilizzare tutti i tuoi talenti inespressi al meglio delle tue possibilità. Potresti andare incontro a qualche delusione nei prossimi mesi, ma di certo è meglio tentare e cadere piuttosto che passare il resto della vita con il rimpianto di non aver provato!

4 – La Tisana

La tisana è il simbolo per eccellenza della cura del proprio benessere corporeo, ma è anche sinonimo della capacità di ascoltarsi e di comprendere le proprie esigenze.

Se hai scelto la tisana significa probabilmente che fai fatica ad accettare i tuoi limiti e preferisci nascondere un problema sotto al tappeto per evitare di affrontarlo il più a lungo possibile.

Se hai scelto la tisana il tuo inconscio ti indica che il regalo migliore che potrai farti nel prossimo anno è prenderti cura del tuo corpo meglio di come tu abbia fatto in passato. Forse hai qualche piccolo acciacco o qualche piccolissimo problema di salute che hai trascurato per mancanza di tempo? Il tuo inconscio sa che sarebbe il momento di affrontare il problema e risolverlo perché il tuo corpo si sente trascurato!

A volte non ci prendiamo cura di noi stesse per mancanza di tempo o perché ci sentiamo in colpa a sprecare denaro ed energie cercando di risolvere delle piccolezze. La verità è che non sappiamo se si tratta davvero di piccolezze o se è l’avvisaglia di un problema più serio. Perché trascurarsi?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.