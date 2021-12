Cosa vedi in questa immagine? Scopri se sei troppo sospettoso

By

Il test “quanto sei sospettoso” ci dirà che tipo di persona sei; no, non iniziare a fare domande, dicci solo cosa vedi nel disegno!

Ci sono persone che non possono fare a meno di guardarti socchiudendo gli occhi, scrutandoti a fondo e cercando di capire se stai dicendo la verità.

Poco importa chi siano loro o chi sia tu: saranno sempre sospettosi nei tuoi confronti, è una loro caratteristica innata!

Se non conosci qualcuno così, potremmo avere una cattiva notizia per te!

Prima di dartela, però, vogliamo fare una prova del nove: che ne dici di dare una possibilità al nostro test della personalità di oggi?

Test “quanto sei sospettoso”: dicci cosa vedi nell’immagine e scopri chi sei veramente

Quante volte ti è capitato di sentire una storia raccontata da un amico o dal tuo partner e pensare, tra te e te, “Qualcosa non mi torna“?

Se sei una persona sospettosa, con ogni probabilità non solo ti succede spesso ma finisci per metterti nei guai a causa di questo tuo modo di fare!

Il test “quanto sei sospettoso“, vuole cercare di capire se hai ragione ad esserlo oppure se sei troppo pieno di dubbi e paure rispetto agli altri.

Vale la pena fare un tentativo, non credi?

Tutto quello che dovrai fare è guardare questa immagine, realizzata dal famosissimo illustratore Noma Bar, e dirci che cosa vedi al suo interno.

Se hai già fatto un test su CheDonna.it, saprai già che quest’immagine nasconde elementi nascosti: sono tutte così!

In questo caso, l’artista ha sapientemente “mescolato” un volto ed una figura di donna.

Tu che cosa hai visto per primo in questo disegno (o, anzi, che cosa hai visto e basta nell’illustrazione?).

Dacci la tua risposta e scopri, grazie al nostro test, quanto sei sospettoso!

hai visto la silhouette di una donna che entra in una stanza: ehi, ehi, piano con le accuse! Lo sappiamo benissimo che sei una persona sospettosa ma promettiamo che questo test della personalità non ha doppi fini!

Se hai visto una stanza e una silhouette di donna che entra al suo interno, sai già di essere una persona estremamente sospettosa, ai limiti della maleducazione!

Il tuo cervello, infatti, non si ferma alla prima lettura ma va sempre “oltre”: che cosa sta succedendo? Perché sta succedendo quello che sta succedendo? E se stesse succedendo altro?

Non puoi fare a meno di farti domande come queste in continuazione e sei sempre pronto a cercare di svelare misteri o a capire quali sono le motivazioni sotterranee che spingono le persone che ti circondano.

Spesso e volentieri, essere così sospettosi viene da esperienze passate che ti hanno ferito o grazie alle quali sei rimasto decisamente scottato.

Ancora di più, sei così sospettoso perché in passato ti ha ripagato: avevi ragione a sospettare degli altri! Cerca, però, di non guardare sempre ad un significato nascosto: non c’è tutte le volte e rischi di esasperare chi ti sta vicino!

hai visto un volto “giallo”: certo, il volto che hai visto ti è sembrato piuttosto particolare, vero? Così giallo e con il naso a punta, è veramente una rappresentazione piuttosto curiosa di un viso però per te era il soggetto più palese e più chiaro.

Che cosa ci dice di te nel nostro test che vuole sapere quanto sei sospettoso? Beh, ti diremo la verità: non sei sospettoso praticamente per niente!

Vedere un volto, infatti, è un segnale piuttosto chiaro dal punto di vista della simbologia: non hai paura di guardare le cose in faccia e di mostrare la tua vera natura!

Il viso o le facce degli altri sono gli “strumenti” con i quali leggiamo i rapporti sociali tra di noi, tra le persone che conosciamo bene e quelle che ci vengono presentate per la prima volta.

Quello che hai visto per primo, quindi, ci parla di te e ci dice che sei una persona che non vede l’ora di conoscere bene gli altri e di farsi conoscere.

Sei estremamente aperto e fiducioso nei confronti degli altri! Sai che tu mostrerai il tuo vero volto e che loro faranno altrettanto.

Anche quando rimani “fregato”, riesci sempre a guardare il lato positivo: avere fiducia negli altri per te è un merito! Fai bene, ovviamente, a fidarti degli altri questo è certo.

Ci teniamo a dirti, però, che essere sempre aperti può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Ci sono persone che non vedono l’ora di approfittarsi di te: fai attenzione!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.