Test: quale centrotavola metteresti sulla tua tavola di Natale?

Quale centrotavola ti piacerebbe vedere sulla tua tavola di Natale? La tua scelta rivela qualcosa di te e della tua personalità.

Il Natale è alle porte ed è quasi tutto pronto per festeggiarlo. I menu del Natale sono già stati decisi e anche gli addobbi e tra loro non può mancare la tavola di Natale. Hai già pensato al tuo centrotavola ideale?

Il centrotavola di Natale è un elemento molto importante. E’ il focus della tavola attorno al quale si racchiude tutta la famiglia per condividere questo pasto insieme. La scelta del centrotavola è molto importante, per alcuni è fondamentale che si abbini con il resto della tavola, per altri non dovrebbe essere troppo alto per non impedire alle persone di guardarsi negli occhi mentre dialogano, inoltre c’è chi non lo vorrebbe troppo ingombrante per lasciare più spazio per le varie portate. E tu come vorresti che sia il tuo centrotavola?

Test: scegli un centrotavola di Natale e ti dirò chi sei

Per il test di oggi ti chiediamo di scegliere tra due centrotavola praticamente opposti. La tua scelta fa appello al tuo inconscio e racconta chi sei veramente.

Se preferisci il centrotavola A

Se la tua scelta è caduta sul primo centrotavola significa che sei una persona molto originale, positiva e allegra. La tua vita è piene di colori e di opportunità che sei sempre pronta a cogliere. Sei una persona attiva, fai molti progetti e ti piace cambiare continuamente qualcosa nella tua vita in modo che non sia troppo uguale nel tempo. La tua vita è un’avventura imprevedibile. A Natale questo centrotavola fatto di tante palline colorate mostra il tuo vero estro. E’ un centrotavola moderno e all’avanguardia come te, si abbina perfettamente al resto della tua casa, minimalista ma di design.

Se preferisci il centrotavola B

Se hai scelto il secondo centrotavola significa che sei una persona semplice, tradizionalista, con valori e principi ben saldi. Per te anche il Natale è tradizione, la tua casa con uno stile classico e raffinato è rigorosamente addobbata di elementi rossi che esaltano questa festività. Sei una persona molto legata alla famiglia. Ti impegni molto per garantire il benessere dei tuoi cari anche a costo di mettere sempre in secondo piano i tuoi bisogni personali. Il tuo mondo per te è bellissimo così, pieno di amore e calore, tutto l’anno, non solo a Natale.