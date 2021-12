Non sarai mica uno di quei segni zodiacali sempre in crisi, vero?

Conosci anche tu una persona che non può fare a meno di avere sempre un dramma in corso? Bene, allora sai benissimo di chi parliamo quando nominiamo i segni zodiacali sempre in crisi: speriamo tu non ci sia in classifica, però!

Se qualcosa può andar male, dice una delle famosissime Leggi di Murphy, lo farà.

Ecco, questo potrebbe essere il motto di una certa tipologie di persone (e, quindi, anche di segni zodiacali) che proprio non riescono a non stare sempre… in crisi.

Un giorno è per un motivo, quello dopo è per un altro ancora e quando capita che la crisi non ci sia potete star certi che la creeranno in qualche maniera.

Avete capito già di chi stiamo parlando, vero? Bene, allora non ci resta che scoprire se nella classifica di oggi dell’oroscopo ci sei anche tu!

I segni zodiacali sempre in crisi: controlliamo insieme la classifica di oggi dell’oroscopo

Ma cosa vuol dire essere una persona sempre in crisi?

Ovviamente, se non ne conosci neanche una le opzioni sono due: potresti essere una persona molto fortunata oppure potresti essere tu quello “sempre in crisi” tra il tuo gruppo di amici e conoscenze!

Non preoccuparti, però: la nostra classifica dell’oroscopo di oggi ci aiuterà a capire chi sono i segni zodiacali sempre in crisi in modo che potrai individuarli tra amici e parenti.

Che poi, diciamoci la verità, appena hai letto “crisi” hai pensato immediatamente a quella persona che non fa altro che lamentarsi ma che appena risolve un problema corre dritta in mezzo alle spire di un altro.

Perché non gli chiedi di che segno è prima di controllare la classifica di oggi?

Bilancia: quinto posto

Più che di crisi, quando parliamo di Bilancia, dobbiamo parlare di protagonismo. Eh sì, cari Bilancia, lo sapete benissimo di avere una certa tendenza a questa mania che vi porta spesso e volentieri a sovrastare le conversazioni con le altre persone.

Come fate ad avere sempre il monopolio dell’attenzione altrui? Ma grazie alla crisi, di cui siete re e regine!

Siete sempre nel pieno di una crisi esistenziale: sembra impossibile (e di fatto lo è) ma voi la raccontate sempre così!

Vergine: quarto posto

Ai nati sotto il segno della Vergine spetta di diritto un posto nella classifica dei segni zodiacali sempre in crisi.

Questo è un segno particolarmente con i piedi per terra e molto pratico, quindi ci sembra strano trovarlo qui eppure è così.

Ogni Vergine è sempre, costantemente, alla ricerca di una soluzione ad un problema… che non esiste!

Abituati come sono a cercare di trovare la perfezione ovunque, i nati sotto il segno della Vergine creano crisi quasi per default. Fate attenzione con loro!

Acquario: terzo posto

Impegni? Per caso qualcuno ha parlato di impegni, pressioni, corse, cose da fare per gli altri? Se sì, questo è il posto giusto: siamo nella terza posizione della classifica di oggi, quella occupata dai nati sotto il segno dell’Acquario!

L’Acquario è un segno che sa benissimo di farsi troppo carico dei problemi di tutti, oltre che dei suoi ovviamente. Questo non lo ferma, però, e gli Acquario continuano a caricarsi di drammi, problemi, crisi (per l’appunto) senza sosta.

Il risultato? Gli Acquario non hanno mai un attimo per tirare il fiato e sono sempre e completamente oberati di cose da fare. Sembra che solo loro possano risolvere tutti i problemi al mondo!

Gemelli: secondo posto

Cari Gemelli, siete nella classifica dei segni zodiacali sempre in crisi per un motivo ed un motivo soltanto: non avete la più pallida idea di che cosa volete!

Una mattina vi svegliate con un desiderio e all’ora di pranzo avete già cambiato idea: prendete una strada, salvo poi rimanere fermi dopo qualche metro a chiedervi se non sarebbe stato meglio andare nella direzione opposta.

Insomma, sapete benissimo di che cosa stiamo parlando e ci siamo capiti: essere sempre in crisi, trovare sempre i problemi è il modo migliore per giustificare la vostra continua confusione!

I Gemelli sono incapaci di prendere una decisione principalmente perché vorrebbero tutto e senza sforzo: peccato che non sia possibile!

Le vostre scelte (o non scelte, cari Gemelli) vi portano in una situazione di crisi costante, di cui fanno le spese tutte le persone che vi vogliono bene e che vi circondano!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre in crisi

Se c’è qualcuno che ha bisogno di drammi, gossip e situazioni di crisi per andare avanti nella vita di tutti i giorni, quel qualcuno è l’Ariete.

No, no, cari Ariete non iniziate a fare finta di non sapere di che cosa stiamo parlando: dietro la vostra aria apparentemente angelica si nasconde un vero diavoletto, lo sapete bene!

Per gli Ariete essere in crisi è fondamentale: stanno male se non c’è un poco di dramma nella loro vita!

Per questo motivo, quindi, gli Ariete vivono tutto come uno scoglio insormontabile e montano veri e propri castelli su basi minime.

Cosa succede poi? Semplice! Gli Ariete vivono una vita di forti emozioni perché si obbligano a viverla, cercando di trasformare anche le cose più piccole in un vero e proprio drammone ottocentesco russo, con tanto di puntate da seguire sul giornale (o da raccontare al telefono ad amici sempre più confusi ed esasperati).

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.