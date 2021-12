Gli uomini più sinceri in amore hanno questi segni zodiacali

By

Gli astri ci rivelano quali sono gli uomini di cui ti puoi fidare davvero quando dicono di essere innamorati.

L’amore è un sentimento magico, in un attimo ti innalza al settimo cielo e un attimo dopo potrebbe farti sprofondare negli abissi del dolore. Quando ci innamoriamo siamo vulnerabili. Non tutti gli uomini sono sinceri ed affidabili in amore secondo gli astri.

Alcuni segni zodiacali sarebbero più sinceri di altri e quando proclamano il loro amore lo fanno perché sono sicuri dei loro sentimenti e puoi star certa che non mentono. Scopri chi sono gli uomini più sinceri in amore a partire dai segni zodiacali.

Gli uomini innamorati più veri dello zodiaco

Ti stai chiedendo se esiste un modo per evitarsi sofferenze d’amore? In realtà un modo esiste ed è quello i scegliere un partner leale, una brava persona con la quale passare la vita insieme e fare progetti. Le persone si conoscono col tempo quindi il rapporto è un rischio da correre ma prendere nota del segni zodiacale potrebbe essere un buon inizio per avere un’ idea della personalità del partner. Secondo gli astri è possibile sapere quanto sia vero uomo a partire dal suo segno zodiacale.

Gli uomini di cui ti puoi fidare di più appartengono ai segni d’acqua.

I segni d’acqua sono Cancro, Scorpione e Pesci sono i segni più emotivi rispetto agli altri segni dello zodiaco e la loro appartenenza a questo elemento gli conferisce una maggiore propensione ad essere leali e sinceri in amore.

Lo Scorpione è un pò possessivi ma molto fedele e passionale.

L’uomo Pesci è un uomo molto devoto alla donna che ama. Potresti notare di lui che guarda molto le altre, è vero ha questa propensione ma il suo cuore è puro.

Il cancro è un uomo disposto a cambiare tutto per la donna che ama. Questo segno tiene in modo particolare alla sua famiglia.

Per contro i segni dei quali ci si può fidare meno a livello sentimentale sono i segni d’aria Gemelli, Bilancia e Acquario, si tratta di segni che si lasciano trasportare meno dai sentimenti, sono segni molto concreti e logici.

Il Gemelli è uno degli uomini più intelligenti e articolati dello zodiaco. E’ un segno dualista in tutto. Anche in amore potrebbe manifestarsi una doppia faccia e quando accade il rapporto tende a sgretolarsi.

La Bilancia è un uomo insicuro e diffidente in amore e scoraggia molte donne.

L’Acquario è uno dei segni zodiacali più maturi. Ha una mentalità forte e aperta, difficilmente cede di fronte ad un sentimento.

Gli uomini degli altri segni dello zodiaco stanno nel mezzo, sono abbastanza equilibrati e onesti, se non mentono a loro stessi dichiarandosi innamorati sono tendenzialmente sinceri in amore anche se vulnerabili.