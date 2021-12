Test del Bacio | Qual è il tuo più grande difetto quando sei in coppia?

Con questo test scoprirai il difetto in amore che non sapevi di avere e che magari ha rovinato le tue relazioni.

È abbastanza normale che una persona non riesca ad analizzare se stessa abbastanza a fondo da non riuscire a vedere i propri errori.

Ci sono però degli “errori ricorrenti”, cioè delle scelte sbagliate e quasi “obbligate” che facciamo comunque, anche se ci promettiamo di non ripeterle. Quelle scelte derivano spesso da un difetto sconosciuto che non sappiamo gestire.

Questo test mira proprio a mettere in luce un lato del tuo carattere che potrebbe essere un ostacolo per la tua felicità. L’obiettivo è darti la possibilità di capire cosa sbagli e perché, in modo che le tue relazioni possano essere in futuro più serene e più appaganti.

Test del Difetto in Amore

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di osservare le impronte di bacio che abbiamo selezionato per te e scegliere quella che più ti rappresenta. Naturalmente non ci aspettiamo che tu metta tutti i giorni un rossetto nero o un rossetto rosso fuoco! Non dev’essere una scelta che rispecchia la verità o le tue abitudini di make up, solo la tua personalità.

1 – Labbra Rosa

Il rossetto rosa è di gran moda quest’anno, per la gioia delle ragazze super romantiche. Il rossetto rosa infatti è il colore con cui tutte le ragazze cominciano ad approcciare al make up.

Quando scegliamo di indossare questo colore abbiamo la sensazione di tornare ragazzine, con la stessa innocenza e lo stesso desiderio di conoscere il mondo e tuffarci in avventure sempre nuove. Non avevamo ancora subito delusioni d’amore e quindi credevamo nella forza insuperabile dei sentimenti puri e appassionati.

Se hai scelto il bacio dato con le labbra rosa significa che il tuo principale difetto in amore è anche il tuo pregio: l’ingenuità. Sei rimasta un po’ bambina, hai conservato il tuo cuore appassionato e romantico, a volte si ha l’impressione che tu non abbia i piedi per terra e che tu viva un po’ sulle nuvole! Per questo motivo rimani spesso molto delusa e attribuisci la colpa della tua delusione al partner, che non ha idea di come può averti ferito.

2 – Labbra Nere

Il rossetto nero è sicuramente un rossetto che si utilizza molto di rado e che non passa inosservato. A utilizzarlo sono principalmente le ragazze considerate “eccentriche”, a cui non interessa essere come tutte le altre.

Questo colore è anche molto aggressivo e talvolta tiene le persone un po’ a distanza perché, appunto, non si trovano spesso ragazze con questo trucco.

Se hai scelto il bacio con labbra nere significa che il tuo principale difetto in amore è la disillusione. Dai spesso l’impressione che tu non creda davvero all’amore e in generale alle relazioni interpersonali. Per questo motivo le persone che si interessano a te finiscono per essere molto scoraggiate dal tuo atteggiamento aggressivo ma anche dall’impressione che non ti importi poi tanto di avere una relazione d’amore. Stai attenta: così boicotterai da sola la tua stessa felicità!

3 – Labbra Ciliegia

Il rossetto ciliegia è un rossetto molto bello e molto comune, che viene utilizzato spessissimo quando si vuole dare al make up una nota colorata ma non troppo aggressiva. Perfetto sostituto del rossetto rosso, questo colore è super chic.

Il rossetto ciliegia è indice di grande passionalità e allo stesso tempo di capacità di adattarsi a tutte le situazioni con grande facilità. Questo colore trasmette energia, fascino e desiderio di farsi notare (ma senza esagerare!).

Se trovi che il bacio con labbra ciliegia sia quello che ti rappresenta di più il tuo principale difetto in amore è l’andare troppo di corsa. Dal momento che sei una ragazza piena di idee, di energie e di voglia di fare, finisci per dedicare all’amore troppo poco tempo, cura e attenzioni. Per questo motivo le tue relazioni finiscono per “sbriciolarsi” dopo un po’ di tempo ma non per mancanza d’amore, solo (a volte) per mancanza di impegno.

4 – Labbra Rosse

Le labbra rosse sono il simbolo per eccellenza della femminilità e della sensualità. Rappresentano una donna forte, che sa quello che vuole e non ha paura di prenderselo.

In qualche modo, magari a piccole dosi, consideri te stessa una femme fatale, e ti comporti in maniera che gli altri ti percepiscano esattamente così.

Secondo il test del difetto in amore il tuo problema principale sta proprio nel rimanere un po’ prigioniera del personaggio forte che ti senti in dovere di interpretare. Molto spesso preferisci nascondere le tue debolezze cercando di apparire forte, perfetta, assolutamente in grado di gestire ogni situazione. Il problema è che a volte in questo modo non esprimi appieno i tuoi sentimenti apparendo distaccata e fredda. Naturalmente tutto ciò rende molto difficile mantenere in piedi una relazione con te, perché si ha l’impressione che tu sia troppo concentrata su te stessa e poco sul tuo partner!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.