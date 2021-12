Test: quale Babbo Natale preferisci? La tua scelta racconta chi sei

Le rappresentazioni di Babbo Natale sono infinite. Nel tuo immaginario Babbo Natale assomiglia più alla prima o alla seconda immagine?

Il Natale è sempre più vicino e con lui gli addobbi nelle case e nelle città. Troviamo Babbo Natali di ogni tipo, dai più classici ai più bizzarri e sono sempre accompagnati da renne, pupazzi di neve elfi e moltissimi altri personaggi. Il modo in cui preferiamo rappresentare Babbo Natale rivela molto sulla nostra personalità.

Nessuna nostra scelta è casuale. Tutto è legato al nostro inconscio. Il modo in cui preferiamo che venga rappresentato Babbo Natale potrebbe rivelare il nostro spirito Natalizio e tratti tipici della nostra personalità.

Test: scegli un Babbo Natale e ti dirò chi sei

Se hai scelto primo Babbo Natale

Se nel tuo immaginario Babbo Natale assomiglia alla prima rappresentazione significa che per te il Natale è sacro. Ami il Natale, è una festa che celebri con gioia soprattutto dal punto di vista religioso. Sei una persona onesta con valori ben radicati e molto legata alla famiglia. Il Natale è l’occasione per celebrare una festa religiosa e per unire la famiglia. Il Natale porta gioia e serenità nei cuori e tu apprezzi molto questa festività che riesce a toccare i cuori degli abitanti di tutto il mondo. Sei molto altruista e ti prendi cura degli altri, fai volontariato. A natale non dimentichi di dare una mano ai più bisognosi.

Se hai scelto il secondo Babbo Natale

Se per te Babbo Natale dovrebbe assumere le sembianze della seconda immagine significa che sei una persona positiva, solare e gioiosa. Ami il Natale, credi nell’esistenza di Babbo Natale e prepari ancora oggi i biscotti e la tazza di latte da tenere sotto l’albero per il suo arrivo. Il Natale per te è una gioia immensa, i regali, la famiglia. Nelle tue possibilità scegli anche di festeggiarlo facendo un viaggio tanto sai che lui ti troverà ovunque tu vada perché Babbo Natale sa sempre tutto. Per te è una figura Buona, ottimista, un esempio. Babbo Natale è colui che accende la luce nei cuori di tutti anche di quelli più cupi. Porta luci colorate dono e sorrisi e fa dimenticare tutti i problemi e le difficoltà della vita. Anche se per poco lui fa la differenza.