Fai attenzione ai segni più ambigui: da loro non saprai mai la verità

Il tuo partner è uno dei segni zodiacali più ambigui che ci siano nell’oroscopo? No, non chiederlo a lui: meglio controllare la classifica!

Eh sì, questa è una classifica dell’oroscopo di cui avevamo bisogno e proprio per questo è importante.

Che il tuo partner, infatti, caschi nella classifica dei cinque segni che… beh, non si sa mai se quello che dicono è vero o meno?

Scopriamolo subito ma facciamo attenzione: meglio non dire a questi segni zodiacali che li abbiamo scoperti e che adesso che sappiamo che sono ambigui ci comporteremo di conseguenza!

I segni zodiacali più ambigui dell’oroscopo: speriamo che tra di loro non ci sia il tuo partner!

Il tuo partner è ambiguo quando ti parla del vostro futuro insieme? Rifugge le domande, risponde ma non dà risposte (come fa?) e, in definitiva, dice sempre tutto ed il contrario di tutto?

Ahi ahi, potremmo avere a che fare con un caso di segno zodiacale tra i più ambigui dell’oroscopo.

Come fare a “smascherarlo”?

Che domande, ovviamente grazie a stelle e pianeti e alla classifica di oggi!

Vediamo subito quali sono i segni zodiacali che, poco importa quali siano le loro motivazioni, non possono fare a meno di essere ambigui.

Sperando che tra di loro non ci sia il segno zodiacale del tuo partner (ma neanche del tuo) scopriamo subito chi sono gli ambigui e… impariamo a capire come trattarli!

Cancro: quinto posto

Ma, com’è possibile che il Cancro sia al quinto posto della classifica dei segni zodiacali più ambigui ma sia anche nella classifica dei segni più sinceri?

Ovviamente la risposta è che il Cancro ha numerosi talenti tra cui anche quello (che assomiglia più a un difetto, se vogliamo essere sinceri) dell’ambiguità.

Abituati come sono a dire tutto, a non trattenere mai niente e a non avere paura, i Cancro sviluppano abbastanza presto la capacità di dire un poco di tutto senza dire effettivamente quello che pensano davvero.

Sembra assurdo ma è così: quando vogliono (e vogliono poche volte) i nati sotto il segno del Cancro possono farvi credere qualsiasi cosa!

Leone: quarto posto

I nati sotto il segno del Leone si meritano un posto nella nostra classifica di oggi per un semplice motivo: loro non dicono mai niente e si aspettano che voi sappiate leggergli nella mente!

Il Leone è fatto così: crede che le sue azioni parlino chiaro e, quindi non si preoccupa del resto.

Peccato che le sue azioni siano piuttosto confuse, soprattutto se sommate a quello che dice o quello che fa: il Leone è un segno veramente molto ambiguo che fingerà sempre e comunque, soprattutto se può andare a suo vantaggio.

Se riuscite a capire come ragiona siete a cavallo ma se non lo conoscete bene… aiuto!

Capricorno: terzo posto

Eh sì, cari Capricorno, inutile fare quella faccia offesa o comportarvi come se non sapeste proprio di che cosa stiamo parlando.

Siete nella top three dei segni zodiacali più ambigui dell’oroscopo perché mangiate pane e ambiguità a colazione e si vede!

I Capricorno, infatti, sono persone che amano tenere tutte le porte aperte, poco importa per chi o per cosa!

I nati sotto questo segno non si vogliono negare niente, si mettono sempre al primo posto e non cedono di fronte a nessuna supplica: sono ambigui per forza di cose!

Fate attenzione a tutto quello che esce dalla bocca del Capricorno: non mentono ma tacciono sapientemente tutte le cose che potrebbero metterli in difficoltà!

Bilancia: secondo posto

Cari nati sotto il segno della Bilancia, non cercate di rigirare la frittata anche durante la classifica dell’oroscopo.

Siete tra i segni zodiacali più ambigui e non c’è modo di scamparla: non è colpa di nessuno se non vostra!

La Bilancia è un segno che sembra sempre particolarmente allegro, docile e festoso nei confronti degli altri, almeno ad un primo incontro superficiale.

Quando iniziate a conoscerla meglio, però, vi renderete conto che la Bilancia può odiarvi a morte ma comunque far finta di adorarvi. Ci vuole un gran talento per rendersi conto di chi sono davvero queste persone!

Chi è nato sotto il segno della Bilancia non può fare a meno di essere ambiguo: si tratta di persone particolarmente abituate a non far trasparire niente che possa comprometterle e, per questo motivo, molto astute quando si tratta di parlare.

Dicono tutto senza dire mai niente di preciso, in modo che non possiate ritenerli responsabili delle loro azioni: sono veramente furbi!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più ambigui dell’oroscopo

Arriviamo, infine, al primo posto della nostra classifica di oggi per trovare sul trono dei segni zodiacali più ambigui i Gemelli.

Cari Gemelli, basta sentirvi dei perseguitati: se siete considerati generalmente tra i segni più difficili dello zodiaco non sarà arrivato il momento di fare autocritica?

I Gemelli sono, infatti, persone ambigue per definizione: c’è chi dice perché chi è nato sotto questo segno è “vittima” della doppia influenza del suo oroscopo e c’è chi dice, semplicemente, che sono fatti così.

Non sanno mai cosa vogliono o perché lo vogliono e finiscono, spesso e volentieri, per rendere la vita impossibile agli altri.

A volte non lo fanno con cattiveria ma nella maggior parte dei casi i Gemelli sanno benissimo di essere persone ambigue con cognizione di causa. Vogliono avere la libertà di fare quello che credono e tendono a vivere in un castello di menzogne: non vi addentrate lì dentro insieme ai Gemelli!

