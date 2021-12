Test della Vigilia di Natale | Dimmi cosa preferisci e ti dirò chi sei

Con il test della vigilia di Natale prenderemo in considerazione due delle attività principali che caratterizzano una delle notti più magiche dell’anno. Pronta a scoprire cosa dicono di te le tue abitudini?

Il Natale è sicuramente una delle feste più importanti dell’anno cristiano, ma ha un impatto enorme su tutta la società italiana, anche su coloro che non si professano cattolici.

Proprio per questo motivo possiamo prendere due attività tipiche della Vigilia di Natale e utilizzarle per interpretare il tuo carattere e svelare una parte di te che a volte non viene correttamente messa in luce.

Test della Vigilia di Natale

Per eseguire questo test ti chiediamo semplicemente di essere il più onesta possibile e di scegliere l’attività che ti fa sentire meglio e che preferisci svolgere nel giorno che precede il Natale. Non importa che tu riesca o non riesca a metterla in pratica tutti gli anni. Cerca di pensare a come ti fa sentire il pensiero di poter svolgere l’una e l’altra e scegli seguendo il cuore più che seguendo la logica o le abitudini.

1 – Shopping

Lo shopping natalizio è ormai una tradizione di questo periodo esattamente come il Pandoro e il Panettone. Ovviamente lo shopping natalizio si fa “per questioni di cuore”. L’obiettivo è infatti comprare una serie di regali che servano a manifestare i nostri sentimenti nei confronti di persone speciali della nostra vita.

Bisogna anche dire che molto spesso lo shopping natalizio si trasforma quasi in un obbligo. Il piacere di aggirarsi per mercatini alla ricerca del regalo perfetto viene gradualmente sostituito dallo stress e dall’agitazione di non riuscire a trovare il regalo giusto e fare una brutta figura.

Se tu fai parte delle persone che adorano fare lo shopping di Natale e in particolare lo shopping della Vigilia significa che sei una persona allegra, generosa e dinamica. La confusione non ti spaventa, al contrario, ricarica le tue energie. Hai sempre mille idee e a volte addirittura troppe per realizzarle tutte, ma non ti interessa. Il tuo entusiasmo ti spinge sempre a dare il 100% e la sfida dei regali di Natale dell’ultimo momento di carica al massimo!

2 – Aspettare Babbo Natale

In linea generale Babbo Natale arriva per i bambini e gli adulti “lo aiutano” a far sì che ogni bambino del mondo riceva il regalo giusto. Quello che succede molto spesso, però, è che gli adulti più sensibili si lasciano contagiare dalla magia del Natale.

Impacchettare i regali, addobbare l’albero, illuminare la casa sono attività che ci rimettono in connessione con il nostro bambino interiore. Queste piccole azioni risvegliano la nostra creatività e la nostra capacità di stupirci.

Se hai scelto questa come attività preferita della Vigilia di Natale si può dire che tu sia una persona adulta con il cuore di bambino. Sei in grado di sentire ancora la magia “nascosta” dietro le cose e adori riuscire a ricrearla per i più piccoli di casa.

Molte persone pensano che tu sia una persona un po’ infantile e con la testa tra le nuvole ma è un giudizio un po’ affrettato! Sei perfettamente in grado di far fronte a tutte le tue responsabilità di adulta! È solo che ricordi ancora, perfettamente, quanto era bello essere bambini.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.