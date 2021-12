Scegli una valigia e parti per il nuovo anno: scopriamo insieme come sarà!

Pronta a scoprire come sarà il prossimo anno grazie al test della valigia? Scopri la tua preferita e scopriamo come andrà il nuovo anno!

Va bene, va bene, lo sappiamo: non è ancora neanche arrivato Natale e già vogliamo pensare al prossimo anno?

Invece di arrivare con il fiatone, però, al 2022 abbiamo reputato giusto iniziare a pensarci già da ora.

Dicci la verità: sotto sotto ti stai interrogando anche tu sul tuo futuro e su quello che succederà a breve, no?

Il nuovo anno porta sempre con sé la promessa di una nuova possibilità: che ne dici di provare il nostro test della personalità per capire come potrebbe andare?

Test della valigia: scegline una e scopri come sarà il tuo 2022

Ma non sei curiosa di sapere come sarà questo nuovo anno? Dopo due anni di pandemia, infinite difficoltà e tanta voglia di riprendere in mano la propria vita, siamo sicuri che le tue aspettative per il prossimo anno sono veramente alte.

Ovviamente non possiamo prevedere il futuro (anche se ci piacerebbe poter dire di sì).

Quello che possiamo fare, però, è cercare di capire come sarà il tuo nuovo anno grazie al nostro test della valigia.

Anche se viaggiare è diventato sicuramente molto difficoltoso, immagina di poter partire per la tua destinazione preferita. Non tornerai a casa per un po’ di tempo ma puoi stare tranquilla che dove andrai avrai tutto quello che ti serve.

In una situazione del genere, che tipo di valigia scegli?

una sola valigia, piena di ricordi : hai deciso di viaggiare con una valigia, pratica e comoda, con la quale potrai portare alcune cose che ritieni indispensabili.

Insieme alle “cose” però, hai deciso di portare con te anche i ricordi: ti serve poter avere la prova delle tappe che hai passato nella vita (non solo quelle dei chilometri).

Hai scelto questa valigia perché sei una persona che ha un rapporto speciale con il passato : non lo lascerai andare tanto facilmente e nel nuovo anno hai deciso di portarlo con te.

Non hai intenzione di rimanere attaccata a situazioni, persone o sentimenti che non ci sono più, questo no. Purtroppo (o per fortuna, dipende da te), non sei ancora pronta a voltare le spalle all’anno vecchio , a bruciare i ponti o tagliare i rapporti : il nuovo anno inizia con una punta di nostalgia ma con la consapevolezza che dovunque andrai porterai sempre un pezzo di te!

Non si tratta di grandi cose e solo tu sai quali sono: il fatto che tu abbia scelto qualcosa di così piccolo, però, ci indica che non solo sei pronta per il nuovo anno: non vedi l’ora che inizi!

Anche se non lo pensi, inconsciamente sai già che il nuovo anno sarà il momento nel quale veramente farai tutto quello che devi.

Dalla palestra a quel corso a cui hai tanto pensato, i tuoi obiettivi sono chiari e di fronte a te: devi solo afferrarli!

Nessuno dice che tu debba assolutamente essere sempre al 100% o vincere in ogni attività. Sappiamo solo che la tua forma mentis è quella di qualcuno che non ha intenzione di guardarsi indietro, neanche per un istante. Basta questo per affermare che hai voglia di novità: corri a prendertela!

valige, valigette e valigione non ne puoi scegliere solo una : partire? E per andare dove? Farà caldo o farà freddo? Sarà meglio portare libri da leggere, album di fotografie o quella pianta che è sopravvissuta fino ad ora sul comodino di camera tua?

Non c’è tempo per pensare o per fidarsi degli altri: tu porti tutto!

Abituata come sei ad avere il controllo della situazione , l’idea del nuovo anno ti mette un poco di nervosismo addosso.

Sai bene che con il nuovo anno, volenti o nolenti, prima o poi arrivano i cambiamenti e c’è bisogno di tirare le somma, fare progetti e valutare i propri progressi . Che stress!

Sei una persona che ha deciso di affrontare il nuovo anno con tutte le comodità possibili: non ti piace tantissimo l’idea di dover cambiare vita e quindi ti prepari a qualsiasi evenienza.

Di certo possiamo dire che il nuovo anno per te sarà comunque traumatico anche se non sappiamo ancora se in senso positivo o negativo. Non ti piace uscire dalla tua comfort zone se non sei perfettamente preparata. Per fortuna, di solito, sei organizzatissima !

Capiamoci: in questo momento non ti senti proprio di trovarti in un brutto momento della tua vita, anzi.

Ti piace dove sei e quello che fai e non puoi fare a meno di pensare che le cose ti potrebbero andare molto peggio.

Ciò nonostante hai deciso di prendere una valigia che ci racconta come tu abbia deciso di affrontare le tue paure: il nuovo anno sarà fantastico ma devi impegnarti per accogliere quello che succederà!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.