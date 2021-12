Le posizioni migliori a letto per darti più piacere: le proverai?

Sappiamo benissimo che nella lunga lista delle posizioni da provare a letto, a volte ti sembri manchi quella delle posizioni migliori per darti piacere. Che ne dici, ti va di provare queste che ti suggeriamo noi?

A chi non è successo di avere un rapporto intimo che, man mano che andava avanti, diventava sempre più… noioso?

Diciamoci le cose come stanno: praticamente a tutti anche se in pochissimi abbiamo avuto la sincerità di affrontare il problema!

Internet è pieno di consigli, suggerimenti ed anche di liste di posizioni che dovrebbero aiutarci non solo a migliorare la situazione ma anche a ribaltarla completamente.

Pensiamo per un attimo, però, a che cosa è davvero importante (oltre alla connessione con il tuo partner): ecco la lista di cui avremmo bisogno!

Le posizioni migliori per darti piacere sotto le lenzuola: ecco la lista dei “regali” di Natale

Ebbene sì, a tutte noi bambine cresciute la lista dei regali di Natale quest’anno comprende non solo oggetti o beni materiali ma una serie di posizioni per il piacere sotto le lenzuola.

Non male come regalo, non credete?

Ovviamente si tratta solo di consigli da provare insieme al vostro partner, soprattutto quando le posizioni che “usate” di solito hanno cominciato a stufarvi.

Sappiamo benissimo che il piacere femminile, per anni, è stato ignorato o colpevolizzato: per questo i rapporti intimi rischiano di diventare noiosi per le donne, soprattutto quelle in una relazione eterosessuale.

(Ci sono tantissimi studi che evidenzino che siano proprio le donne in relazioni etero a sperimentare meno orgasmi tra tutti gli adulti che hanno rapporti: non proprio incoraggiante come statistica, non credete?).

Scopriamo quindi le posizioni migliori per darti piacere sotto le lenzuola: ecco la lista delle prime cinque!

siediti in grembo : no, tranquilla, non stiamo parlando della posizione classica stile “bambino sulle gambe di Babbo Natale” (visto che siamo in tema natalizio).

Per questa posizione dovete immaginare di mettervi prima a quattro zampe e poi di “sedervi”, piegando le ginocchia e andando all’indietro arrivando ad “ accovacciarvi ” quasi sul partner .

In questa maniera sarete entrambi inginocchiati mentre tu “ siedi ” sul suo grembo : la penetrazione è molto profonda e puoi gestirla in autonomia. Bastano pochi movimenti per stimolare i punti giusti e, non c’è neanche bisogno di dirlo, il partner ti può abbracciare da dietro, toccandoti dove preferisci e stimolando il clitoride. Meglio di così!

Tu sei sdraiata a pancia sopra mentre il partner prende le tue cosce e le appoggia sulle sue: lui sarà inginocchiato a terra, in modo da essere il più comodo possibile.

Bene, ora dovete solo darvi da fare!

