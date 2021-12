La maledizione di Camilla: Lady Diana era destinata a soffrire

Per Lady Diana la presenza di Camilla è stata una maledizione che ha distrutto il matrimonio con Carlo. Gli esperti di storia royal però sanno che le cose sembravano “destinate” ad andare così.

Indagando a fondo nella storia, infatti, si scopre che Camilla è la discendente di un’altra donna particolarmente pericolosa per la Famiglia Reale. Era quindi destino che facesse soffrire Diana? Pare proprio di sì.

Anche se oggi sembra un uomo molto posato e dedito al dovere, Carlo d’Inghilterra da giovane era un latin lover. Il fisico atletico ereditato dal padre, l’interesse per la cultura e per l’arte, le maniere da perfetto gentleman erano le sue armi di seduzione.

Per diversi anni la Regina e il Principe Filippo guardarono con molta preoccupazione a Carlo e alla sua sconclusionata vita sentimentale, quindi imposero un ultimatum.

Carlo avrebbe dovuto trovare una ragazza brava, bella e nobile, in grado di diventare una perfetta Regina consorte d’Inghilterra.

Fu la Regina Madre, nonna di Carlo, a “pescare” Diana nel folto mazzo delle Lady che avrebbero voluto diventare Principesse di Galles. Dopo un bravissimo fidanzamento (Diana e Carlo si videro solo 11 volte prima di sposarsi), i due furono “spinti” verso l’altare.

Prima di lasciarsi convincere a “fare il suo dovere” però Carlo aveva già incontrato la donna della sua vita. Per lei avrebbe lottato contro sua madre e avrebbe rovinato il suo matrimonio con Diana. Ovviamente, stiamo parlando di Camilla Shand.

La maledizione di Camilla: era destinata a far soffrire Diana

Come si sa, Camilla Shand (questo il nome di famiglia di Camilla) e il Principe Carlo si incontrarono da ragazzi. I due avevano ricevuto la stessa educazione, venivano dalla stessa estrazione sociale, avevano lo stesso carattere e gli stessi interessi.

Inoltre, Camilla era allegra, intelligente, spigliata ed estremamente all’avanguardia per essere una donna del suo tempo.

All’epoca infatti Camilla viveva liberamente la propria vita sessuale e non aveva alcuna paura di fare il primo passo.

Secondo la leggenda fu Camilla a “portare a letto” Carlo per la prima volta, e lo fece con una frase significativa.

“Mia nonna e tuo nonno erano amanti. Che ne dici?” sussurrò Camilla al giovane Carlo, e non stava affatto mentendo.

L’unica imprecisione nella sua storia era che non si trattava di sua nonna, ma della sua bisnonna, Alice Keppel. All’epoca la bisnonna di Camilla era considerata la donna più bella del Regno d’Inghilterra, tanto che anche il futuro Re Edoardo VII, nonno della Regina Elisabetta, perse la testa per lei.

All’epoca Alice aveva 29 anni, era sposata e aveva già avuto dei figli da suo marito. Edoardo VII, che all’epoca era solo Principe di Galles, invece aveva quasi il doppio della sua età, ben 56 anni, quando perse la testa per le.

Non tollerando che Alice avesse troppi corteggiatori, il Principe di Galles pretese che tutti gli altri si facessero da part per rispetto alla sua carica. All’epoca il Principe di Galles era sposato con Alexandra di Danimarca ma non si fece alcun problema a coltivare la relazione con Alice al di fuori del matrimonio. I due rimasero amanti per 10 anni e il Re volle Alice accanto al suo letto di morte.

Molti e molti anni dopo quella relazione, Lady Diana affermò (durante un’intervista destinata a entrare nella storia): “Eravamo in tre in quel matrimonio. Un po’ troppo affollato”.

Diana faceva ovviamente riferimento a Camilla, che secondo la Principessa era stata costantemente presente nella vita di Carlo anche dopo il matrimonio.

Pare però che all’epoca la Principessa si sbagliasse. Secondo testimonianze successive alla sua morte è emerso che Lady Diana fu la prima a tradire Carlo.

Per la precisione Diana aveva cominciato una relazione con una delle sue guardie del corpo, un uomo che lei affermò successivamente di adorare.

All’epoca Carlo era molto infelice accanto a Diana ma non l’aveva mai tradita. Solo dopo che gli erano state segnalate le “scappatelle” di sua moglie aveva deciso di riallacciare la relazione con Camilla.

Quello che è certo è che la famiglia Shand sembra esercitare un’influenza davvero molto pesante sulla vita della Famiglia Reale. Tra le altre cose Carlo non fu l’unico Mountbatten-Windsor a dividere il letto con un amante legato agli Shand.

L’unica ad essere riuscita a spezzare la maledizione sembra essere stata proprio Camilla. Nel 2005 ha sposato il suo amore di sempre diventando a tutti gli effetti la consorte ufficiale del Principe di Galles. La sofferenza della bisnonna Alice sembra riscattata, solo Diana sembra essere stata destinata a sopportare un enorme dolore senza senso.