Test: risolvi l’operazione aritmetica. Qual è il risultato?

Il test di oggi riguarda la matematica. Riesci a risolvere l’operazione aritmetica? Guarda l’immagine e poi dai la risposta corretta

Oggi ti proponiamo un test che ha l’obiettivo di testare le tue conoscenze matematiche. Riuscire a trovare la soluzione di un quesito in pochi secondi può tenere il nostro cervello in allenamento. Tutto ciò potrebbe portare dei benefici anche nella vita di tutti i giorni. Per questo è preferibile ritagliare qualche minuto ogni giorni per cimentarsi in test del genere.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere le nostre lettrici e i nostri lettori, magari permettendogli di distrarsi per qualche minuto e abbandonare la routine di tutti i giorni. Bisogna soltanto concentrarsi, pensare e rispondere.

Non tutti sono in grado di usare la logica ed il ragionamento. Si tratta di capacità particolarmente rare. Chi riesce ad utilizzare queste abilità, spesso riesce ad ottenere grossi successi anche nella propria vita, soprattutto in ambito professionale. Allenare la mente è un passatempo interessante e stimolante, che può portare grandi benefici al nostro cervello.

Non dovrai fare altro che guardare un’immagine e risolvere il test. Dovrai rispondere ad una domanda, trovando una soluzione per ottenere la risposta corretta. Prova a non impiegarci troppo tempo ma non andare di fretta, non è mica un quiz a premi! Adesso sei pronto per iniziare il test di oggi. L’argomento del giorno riguarda le mani.

Qual è il risultato corretto?

Guarda con attenzione l’immagine in basso. Ci sono dei numeri, quasi tutti 1 ed uno zero. Tu dovrai eseguire l’operazione e dare la risposta giusta. Qual è il risultato di questa operazione? Riesci a dare una risposta in meno di un minuto? Poche persone sono riuscite a dare una risposta in pochi secondi. Tu ci riesci? Vediamo cosa sai fare!

Questo test ha messo in difficoltà moltissime persone. La soluzione è davanti ai tuoi occhi, devi soltanto contare, ma c’è sicuramente qualche particolare che ti inganna. Chi è stato più bravo ha trovato la soluzione in meno di un minuto, provaci anche tu! Affinché il test sia valido, è necessario che tu dia una risposta in tempi brevi. Soltanto in questo modo potrai renderti conto di quanto tu sia abile in questo genere di attività.

Chi ha risposto correttamente si è concentrato sui passaggi più importanti. Non lasciarti ingannare dal primo impatto con questa immagine, avrai bisogno di qualche secondo in più per dare la risposta corretta. Prova a cronometrare quanto tempo impiegherai per rispondere al quesito di oggi. Se riuscirai a rispondere in meno di un minuto, avrai avuto successo. Sei pronta? Adesso puoi iniziare il test, poi scorri il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni.

La soluzione del test

Attraverso il test di oggi abbiamo provato a testare le tue conoscenze matematiche. Si tratta di una materia importante, di quelle che odi o ami. Non esiste una via di mezzo! È importante risolvere questi test in pochi secondi per vedere come reagisce il nostro cervello quando è messo sotto pressione. Ed è proprio ciò che abbiamo provato a fare attraverso questo test. Ti abbiamo chiesto di provare a risolvere un’operazione aritmetica, vediamo quale risposta hai dato.

Se sei arrivata fin qui, vuol dire che hai trovato la soluzione. Oppure non ci sei riuscita e sei curiosa di sapere quale fosse la risposta corretta! Se hai dato una risposta in meno di un minuto, dobbiamo farti i complimenti. Sei bravissima in matematica, è una capacità rara. Se ci hai messo un po’ di più, non buttarti a terra! Hai soltanto bisogno di allenamento. Se, al contrario, non sei stata in grado di risolvere l’operazione, non preoccuparti, evidentemente sei abile in altre materie.

Il trucco era comprendere quale fosse l’ordine delle operazioni da eseguire. In aritmetica, algebra, logica booleana, teoria degli insiemi, nei linguaggi di programmazione e in altri ambiti della matematica, esiste una convenzione che bisogna conoscere: bisogna moltiplicare prima di sommare. Conoscendo questo dettaglio, il percorso è in discesa. La soluzione dell’operazione è 12.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, sei riuscita a risolvere il rompicapo? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!