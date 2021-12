Scopri se il tuo segno è uno di quelli più ingegnosi dello zodiaco!

Credi di essere il più intelligente di tutti? Allora sarai sicuramente nella classifica dei segni più ingegnosi dello zodiaco, non è vero?

Tutti noi siamo segretamente convinti di essere più intelligenti degli altri, non è vero?

(Speriamo di sì, altrimenti si tratta di una convinzione che appartiene puramente a chi ha scritto questo articolo, che a questo punto non può far altro se non sentirsi abbastanza sciocco).

Tra intelligenza ed ingegnosità, però, c’è una lieve e sottile differenza che cambia e rivoluziona tutto.

Oggi abbiamo deciso di chiedere all’oroscopo la lista dei segni zodiacali che sono in grado di cavarsela in qualsiasi situazione: ci sarete anche voi tra loro?

I segni più ingegnosi dello zodiaco: scopri subito se sei nella classifica dell’oroscopo di oggi

Dicci la verità, sei un vero MacGyver oppure no?

Per chi non lo sapesse (ed è quindi troppo giovane anche solo per immaginarlo), MacGyver era il protagonista dell’omonima serie TV, un agente segreto capace di costruire armi e congegni straordinari semplicemente grazie a del nastro adesivo e un coltellino svizzero.

Di lui si poteva veramente dire che era ingegnoso, fidatevi di noi!

Quello che vogliamo sapere oggi, quindi, è non solo se sei o non sei un MacGyver ma anche quanto lo sei, in caso!

Per scoprirlo, ovviamente, ci siamo affidati all’oroscopo che ci dirà quali sono i cinque segni più ingegnosi dello zodiaco.

Pronti a scoprire se siete dei veri MacGyver? Ecco la classifica!

Bilancia: quinto posto

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone particolarmente astute e che quindi, per questo motivo, non faticano di certo a trovare soluzioni “improvvisate“.

La Bilancia, infatti, è un segno che non ha paura di mettersi in gioco e di mostrare a tutti quanti che da sola sa fare tutto… ma proprio tutto!

I nati sotto questo segno sono abituati ad aguzzare l’ingegno per poter essere indipendenti e, quindi, sanno fare veramente tantissime cose.

Certo, essere ingegnosi è utile ma gli piace anche avere qualcuno vicino che li guidi!

Vergine: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine si meritano una posizione nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

La Vergine, infatti, è un segno che mette al primo posto la voglia e la capacità di cavarsela da solo in qualsiasi situazione: non è una sorpresa che sia molto ingegnoso, quindi!

La Vergine, infatti, ha sempre una soluzione per tutto. Che si tratti di uno schema impossibile da capire dai comuni mortali o di una soluzione deus ex machina piombata dal cielo, poco importa. La Vergine è tra i segni più ingegnosi dello zodiaco: possiamo assicurarvelo!

Sagittario: terzo posto

Per quanto si impegnino assolutamente per sembrare persone particolarmente sprovvedute, meglio fare attenzione ai nati sotto il segno del Sagittario.

Non solo sono molto scaltri ed indipendenti ma sono anche particolarmente ingegnosi: non c’è situazione o problema al quale non trovino una soluzione!

I Sagittario, infatti, sono persone piene di risorse che, però, cercano assolutamente di far finta di no. In questa maniera possono cogliervi di sorpresa, quando meno ve lo aspettate, con la loro capacità di fare praticamente qualsiasi cosa o di vincere in qualsiasi situazione! Occhi aperti quando avete a che fare con i Sagittario: il tempo vi dimostrerà che avevamo ragione a dirvelo!

Capricorno: secondo posto

Ci vuole molto cervello (e non calma e sangue freddo, come cantava Luca Dirisio), pianificazione e capacità di reazione in tempi minimi per essere ingegnosi.

Che strano, ci sembrano proprio alcune delle capacità classiche che hanno tutti (o quasi) i nati sotto il segno del Capricorno!

Questo è un segno particolarmente ingegnoso nella vita di tutti i giorni così come a lavoro: sono bravissimi a districarsi tra le difficoltà e cascano assolutamente sempre in piedi!

Impossibile cercare di avere la meglio su di loro: i Capricorno sanno sempre e comunque come tirarsi fuori d’impaccio e hanno sempre tantissime idee pronte a qualsiasi occorrenza.

Insomma: non solo sono furbi ma sono anche veramente ingegnosi. Gli basta pochissimo per ribaltare ogni situazione a loro vantaggio.

Non cercate di prendere i Capricorno in contropiede: semplicemente non si può!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più ingegnosi dello zodiaco

Arriviamo, infine, al primo posto della nostra classifica di oggi, occupato dagli Acquario. Vi sembra incredibile?

I dolcissimi, emotivi, sensibili e sempre occupati Acquario sono davvero tra i segni più ingegnosi dello zodiaco?

La risposta è ovviamente (ed assolutamente) sì: gli Acquario possono lasciarvi a bocca aperta con tutto quello che sanno fare!

Gli Acquario, infatti, sono persone piene di risorse che sanno fare veramente tutto e senza problemi!

Chi è nato sotto questo segno non ha paura di niente e riesce sempre ad ottenere quello che vuole. Il motivo è solo uno: sono letteralmente i segni più ingegnosi dello zodiaco, sempre attenti a tutto ed in grado di fare letteralmente qualsiasi cosa, anche se è la prima volta che ci provano.

Non metteteli con le spalle al muro: crederete di aver vinto ma gli Acquario ribalteranno completamente la situazione!

