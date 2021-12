Il tesoro di Diana nelle mani di Meghan: i Royals non lo rivedranno più

I gioielli di Diana ereditati da Meghan sono diversi e la Duchessa ha imparato a utilizzarli molto bene, per lanciare segnali esattamente come fa la Regina Elisabetta.

Quali sono, quanto valgono ma soprattutto che storia hanno i gioielli di Diana che hanno lasciato per sempre l’Inghilterra? Sono nelle mani giuste? Secondo Harry assolutamente sì.

Nel momento in cui Harry e Meghan hanno ufficializzato il loro fidanzamento, il figlio di Diana ha avuto il permesso ufficiale di fare dono dei gioielli di sua madre alla futura sposa.

Alla morte della Principessa Diana i suoi gioielli sono stati equamente divisi tra i due figli, in maniera che potessero farne dono alle loro mogli, introducendole a tutti gli effetti nella Famiglia Reale.

Uno dei gioielli più famosi di Kate, infatti, appartenne a Diana. Si tratta di un anello di fidanzamento con uno zaffiro centrale e una corona di piccoli diamanti. La Famiglia Reale lo acquistò da un prestigioso gioielliere prima che il fidanzamento di Carlo e Lady D. fosse ufficializzato, in maniera che Diana potesse sfoggiarlo al dito durante le foto ufficiali.

Anche l’anello di fidanzamento di Harry e Meghan è legato a Diana. Il prezioso monile venne disegnato dallo stesso Principe Harry. Il Principe decise di mettere insieme, su una sottile fascia di oro giallo, un diamante appartenuto a Diana e due diamanti africani più piccoli. La prima vacanza di Harry e Meghan, infatti, si svolse in Africa e fu lì che il Principe decise che Meghan era la donna della sua vita.

Quali sono però gli altri gioielli di Diana che oggi hanno lasciato per sempre l’Inghilterra?

I gioielli di Diana che Meghan ha “strappato” all’Inghilterra

Quando Harry e Meghan si sposarono si supponeva che i due rimanessero per sempre in Inghilterra, legati a doppio filo ai loro impegni con la Famiglia Reale. Come sappiamo però dopo la Megxit la coppia si è trasferita negli Stati Uniti. Da quel momento alcuni gioielli di Diana sembrano aver lasciato per sempre il Regno Unito. C’è solo da chiedersi se i sudditi britannici, che amarono così tanto Diana, siano felici della situazione.

Tra gli esempi più eclatanti ci sono i famosi orecchini a farfalla che Meghan porta molto spesso e che facevano parte di una parure che comprendeva anche un collier. Realizzati in oro giallo e diamanti, questi gioielli sono abbastanza discreti da essere indossati in molte occasioni, soprattutto quelle eleganti ma non eccessivamente formali.

Meghan lo ha indossato abbinandolo al suo anello di fidanzamento (come si vede nella seconda foto) ma anche al bracciale alla schiava con due pietre nere che pure appartenne a Diana.

Al polso di Meghan sono comparsi in passato anche un tennis di diamanti appartenuto alla Principessa del Galles e un famoso orologio Cartier Tank Française. Diana portava molto spesso quell’orologio, soprattutto durante i suoi impegni ufficiali.

Meghan ha deciso di indossare quell’orologio nell’ormai famosissima copertina del Time che ha suscitato tanti commenti maligni in tutto il mondo. Mentre Meghan appariva bellissima, potente, in primo piano e con i gioielli di Lady D, Harry faceva da tappezzeria.

C’è però un anello in particolare che lega in maniera indissolubile Meghan Markle alla Principessa Diana. Si tratta dell’anello che Meghan ha indossato appena dopo la cerimonia del matrimonio.

Dopo aver effettuato il suo famoso cambio d’abito, Meghan salutò i fotografi portando al dito il celebre anello con acquamarina che la Principessa Diana si fece fare su misura.

Quell’anello rappresentò un momento molto difficile per la Principessa Diana. La principessa lo commissionò in una fase di passaggio tra la sua vecchia vita, accanto a Carlo, e quella nuova lontana dalla famiglia Reale.

Dopo la separazione da Carlo, avvenuta nel 1992, Diana non indossò più il suo amato anello di fidanzamento. Da quel momento preferì sostituirlo con l’anello acquamarina che ripeteva le sfumature dei suoi occhi.

In qualche modo l’anello acquamarina di Diana ha segnato anche la vita di Meghan. La Duchessa di Sussex ha infatti deciso di separare la sua strada dalla famiglia reale pochissimi mesi dopo il matrimonio in cui sventolò la mano con l’anello di Diana.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it!

Perché Meghan continua a indossare i gioielli di Diana ogni volta che può? In primo luogo perché ormai sono ufficialmente di sua proprietà, quindi può farne ciò che vuole. In secondo luogo però quei gioielli rappresentano un legame indissolubile con Diana.

È chiaro che Meghan Markle voglia in qualche modo seguire le impronte della Principessa Diana. Sia la madre sia la moglie di Harry infatti lottano per i diritti delle persone più sfortunate e hanno a cuore in particolare la cura dei bambini.