Anticipazioni Beautiful: clamoroso ritorno di fiamma?

Anticipazioni Beautiful americane: il ritorno di fiamma fra due personaggi importanti. Ecco di chi si tratta

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful dalle puntate in onda in America. Deacon Sharpe e Brooke Logan sono sempre più vicini. La fiamma si riaccende?

Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda in America. Secondo quando si sa, Hope Sharpe vorrà avvicinarsi il più possibile al padre e per farlo lo inizierà a frequentare nonostante il parere contrario di Liam e della madre Brooke.

Ma non soltanto loro. Anche tutta la famiglia Forrester al completo a partire da Ridge e a finire con Thomas saranno contrari alla sua decisione. Aggiungendo il fatto che Deacon sia pericoloso. Hope però non si farà mettere i piedi in testa e continuerà imperterrita per la sua strada.

Attenzione al rapporto tra Ridge e Brooke che, nei nuovi episodi, verrà messo di nuovo in crisi. Ridge si scontrerà infatti con Brooke perché, al contrario di lei, non vorrà che Deacon frequenti Hope.

Questa diversità di opinioni riguardo Sharpe farà allontanare Brooke e Forrester per l’ennesima volta. Brooke non nasconderà a Hope di provare ancora una forte attrazione per il suo ex Deacon, che ha amato molto.

Nei nuovi episodi, anche Steffy dirà la sua in merito al ritorno di Deacon nella vita di Hope. La giovane Forrester condividerà con il padre la forte preoccupazione che Sharpe li metta in pericolo.