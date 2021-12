Ecco perché ci innamoriamo tutti 3 volte nell’arco della nostra vita

Sembrerebbe che nell’arco della nostra vita siamo destinati tutti ad innamorarci 3 volte ed il motivo è semplicissimo.

Trovare l’amore della nostra vita non è semplice. Nell’arco di una vita attraversiamo fasi diverse e durante queste fasi desideriamo cose diverse e quindi siamo attratti da persone diverse pensando che siano quelle più adatte a noi.

Questo porta ad una vita sentimentale fatta di rotture e nuovi incontri che si susseguono fino all’incontro dell’amore della nostra vita. Ad un certo punto la vita ci fa fare un incontro speciale inaspettato che cambia tutto per una ragione che in pochi conoscono.

Perché ci innamoriamo 3 volte nella vita?

Quante volte ti sei innamorato nella tua vita? Non stiamo parlando di cotte ma di amori che ti hanno segnato, che hanno stravolto il tuo cuore e fatto sentire le farfalle nello stomaco.

Alla base di un amore ci sono diverse ragioni, alcune sfuggono persino alla nostra mente, ma secondo gli esperti nell’arco di una vita sperimentiamo 3 tipi di innamoramento in particolare e quindi il nostro cuore batterà forte 3 volte.

Quali sono i 3 tipi di amore al quale nessuno sembra essere immune?

Un amore idealistico

E’ l’amore di quando siamo adolescenti, il primo batticuore che non potremmo mai dimenticare. A volte è a senso unico ma altre è condiviso e molto potente. I due innamorati si giurano amore eterno e fedeltà per tutta la vita e ci credono veramente anche se poi quasi in tutti i casi, questo amore incontrerà molti ostacoli e farà svanire ogni aspettativa nel tempo.

Un amore ristoratore

Un secondo grande amore si verifica sempre durante una fase di grande sofferenza per qualcuno che ci ha spezzato il cuore. Dopo una delusione d’amore arriva l’amore riparatore, in grado di compensare ogni mancanza, di guarire ogni delusione. Un vero e proprio balsamo per il cuore che guarendo le ferite asciuga gli occhi dalle lacrime e riporta il sereno nella nostra vita.

Questo amore si comprende essere palesemente un errore, una sorta di amore di passaggio che serve per metterci nelle condizioni di riconoscere il grande amore della nostra vita. Una transizione sentimentale che serve a noi stessi per comprendere meglio di cosa abbiamo bisogno per sentirci appagati sentimentalmente e valutare gli errori fatti in modo da non ripeterli.

Un amore profondo

Infine dopo diverse relazioni andate male, alcune di poca importanza altre di rodaggio, eccoci giunti al terzo grande amore della nostra vita. Inaspettatamente arriva il vero amore, immenso, appassionato, sincero che ha tutti i presupposti per durare tutta la vita.

Quell’amore che spesso porta al matrimonio, ai figli, ad investire in un futuro condiviso. Un amore che non è certo immune a difficoltà e litigi e che per durare ha bisogno di essere alimentato ogni giorno, ma che ha tutte le potenzialità per durare in eterno.

Sei curioso di sapere come capire se la tua relazione attuale ha questo potenziale? E’ molto semplice, devi solo valutare se all’ interno della vostra coppia accadono le seguenti cose:

Vi scambiate attenzioni reciproche e vi interessate della vita dell’altro.

vi concedete del tempo per la vostra coppia

preservate i vostri interessi individuali

dialogate molto e vi dite tutto senza nessun tipo di remora

vi giurate amore non nelle occasioni speciali, ma inaspettatamente

vi scambiate gesti dolci, coccole, carezze e baci ogni giorno

la vostra vita sessuale è arricchita con tanta fantasia

trascorrete molto tempo insieme e vi inventate di tutto per non annoiarvi

E poi molto semplicemente vi amate, ve lo dite e ve lo dimostrate. Siete il pilastro dell’altro.