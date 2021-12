Errore di stile: logomania! Le regole che non sapevi per un look griffato!

Errore di stile: logomania! Un classico esempio di moda a “trabocchetto”. È uno dei maggior trend del momento , ma anche l’errore di stile peggiore da evitare! Vediamo insieme le regole per indossare un look griffato, senza scivoloni!

La moda cambia continuamente. Gli stilisti d’alta moda cercano anno dopo anno di incontrare il più possibile le esigenze degli eventuali compratori, che cambiano ovviamente in base al periodo economico, politico e sociale. Un piccolo esempio? Durante il primo anno di pandemia globale abbiamo accantonato, per ovvi motivi, scarpe col tacco e abiti lurex per indossare invece tute e completi morbidi da casa. Tutto il settore moda si è messo a lavoro, modificando e creando nuovi capi che andassero in contro alle esigenze della popolazione. Ma la moda cambia anche in un altro senso: ciò che prima era bocciato o ritenuto di cattivo gusto, può darsi che ad un certo punto diventi il trend di stagione. E questa è proprio la caratteristica del trend della nostra guida di stile di oggi, ossia un trend di stagione che è stato per tanti anni l’errore di stile peggiore da commettere. Di cosa stiamo parlando? Della logomania! Leggiamo insieme questa guida di stile targata CheDonna e vediamo le regole da seguire per un look griffato!

Prima di iniziare questa guida di stile bisogna fare una piccola premessa: non c’è nessuno rapporto tra outfit griffato e outfit di tendenza. Il fatto di indossare migliaia di euro in vestiti non modifica un outfit in trendy automaticamente, anzi. Alle volte è meglio creare outfit semplici ed economici per evitare di commettere degli errori di stile inimmaginabili, ad esempio la logomania!

Di cosa si tratta? E perché è considerata un errore di stile? Scopriamolo insieme!

Errore di stile: logomania! Come e quando indossare un total look griffato senza commettere scivoloni.

A lavoro? In disco o aperitivo? Ecco quando si può e non si può indossare un look griffato!

La logomania è quel trend di moda in cui si indossano capi griffati che abbiano su tutto il tessuto del capo stesso stampe in grandi quantità del marchio del brand. Gucci, Balenciaga e Fendi, ad esempio, sono i brand che più di tutti si contraddistinguono per creare capi riconoscibili a miglia di distanza.

Ma quando indossare capi del genere? Ricordiamoci che mostrare e ostentare ricchezza con gli abiti è uno degli errori di stile da evitare il più possibile, perché poco elegante e a volte fuori luogo. Però da quando grandi brand di lusso hanno creato questi capi d’abbigliamento, indossare look in stile logomania è accettato , ma sempre in alcune circostanze!

Ecco le regole da seguire per indossare un look griffato in stile logomania senza inciampare in errori di stile:

in ufficio: l’ufficio, o più in generale il proprio posto di lavoro, è un luogo particolare, in cui l’abbigliamento ha un ruolo tutto suo. Gli outfit da lavoro devono essere adatti ai contesti, mai esagerati o fuori luogo. Un completo griffato con i marchi del brand a vista è fortemente sconsigliato, rischierete di creare disagi e antipatie sul luogo di lavoro.

l’ufficio, o più in generale il proprio posto di lavoro, è un luogo particolare, in cui l’abbigliamento ha un ruolo tutto suo. Gli outfit da lavoro devono essere adatti ai contesti, mai esagerati o fuori luogo. Un completo griffato con i marchi del brand a vista è fortemente sconsigliato, rischierete di creare disagi e antipatie sul luogo di lavoro. mai mischiare i brand : a meno che non vogliate indossare capi delle ultime collezioni in cui due marchi, come Gucci e Balenciaga, che hanno creato una linea mescolando le due griffe, non bisogna mai indossare outfit con capi di diverse griffe. Oltre ad essere esagerati, sarete anche pacchiani.

: a meno che non vogliate indossare capi delle ultime collezioni in cui due marchi, come Gucci e Balenciaga, che hanno creato una linea mescolando le due griffe, non bisogna mai indossare outfit con capi di diverse griffe. Oltre ad essere esagerati, sarete anche pacchiani. di qualità: ultima regola da seguire è quella della qualità. Spesso e volentieri preferiamo acquistare un capo di marca per prediligere la qualità e la duratura nel tempo. Però un capo con il marchio del brand stampato ovunque non è sinonimo di qualità, ma solo di quantità (ovvero di molto costoso). Quindi scegliamo tessuti naturali e lavorazioni durature nel tempo, e evitiamo di cascare nel trend di stagione. Non sappiamo il prossimo anno se questo trend sarà ancora attuale o passato!

LEGGI ANCHE: Stivali trendy alti. I modelli più in voga da regalare alla tua lei a Natale!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sull’errore di stile peggiore: il trend della logomania!

Se vi è piaciuta, restate connessi! Per conoscere tutte le ultime novità in fatto di moda, e non solo!