Anticipazioni Una Vita: Bellita muore, reazione choc ad Acacias

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei prossimi episodi. La morte di Bellita non dà l’effetto immaginato negli abitanti di Acacias: ecco perché

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Bellita muore ma Josè Miguel non si scompone

Nel salto temporale delle puntate italiane di Una Vita, i telespettatori verranno trasportati in una nuova storyline che avrà come protagonisti i membri del clan Dominguez.

Foto dal webTutti gli abitanti di Acacias crederanno che Bellita del Campo (Maria Gracia) sia morta mentre si trovava in Argentina, ma fin da subito questa versione non convincerà affatto le “pettegole” Rosina (Sandra Marchena) e Susana (Amparo Fernandez).

La notizia della morte di Bellita ci è arrivata in modo particolare. Cioè Josè Miguel (Manuel Bandera) tornerà nel quartiere qualche mese dopo l’arresto di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) con al suo fianco soltanto la domestica Alodia (Abril Montilla). A quel punto il Dominguez Senior comunicherà a tutti i vicini che, purtroppo, la sua amata Bellita è morta.

La notizia renderà tristi tutti gli abitati di Acacias, ma inizieranno anche a notarsi alcune stranezze nella trasposizione dei fatti: ad esempio, nel corso di un dialogo con Casilda (Marita Zafra) e Fabiana (Inma Perez Quiros), Alodia sosterrà che la sua signora è morta nel sonno durante un riposo pomeridiano, salvo poi contraddirsi il giorno successivo sottolineando come la Del Campo sia passata a miglior vita nel corso di una lunga notte. Insomma, le due versioni non coincideranno, ma l’inserviente riuscirà a cavarsela dicendo di essere ancora devastata per la perdita di Bellita.

Quando i residenti di Acacias decideranno di organizzare una messa in onore di Bellita, Josè Miguel e Alodia si mostreranno alquanto nervosi anche se, nel bel mezzo di uno strano scambio di battute, preciseranno che avevano già messo in conto che i vicini si sarebbero comportati in tale modo.