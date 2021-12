Il 2022 è l’anno della Tigre, cambierà tutto per questo segno zodiacale

By

Gli astri ci rivelano per quale segno zodiacale cambierà tutto in questo 2022 che secondo il calendario cinese è l’anno della Tigre.

Stiamo per abbracciare un nuovo anno, il 2022, l’anno della Tigre d’acqua. Questa tigre porterà grandi cambiamenti soprattutto ad un segno zodiacale. Scopri di chi si tratta.

L’Anno della Tigre è punterà la sua luce sul segno dell’Ariete. Questo segno vivrà grandissimi stravolgimenti. I nativi di questo segno sperimenteranno qualcosa di mai visto prima.

Ariete: cosa cambierà nell’anno della Tigre

Conosciamo bene il segno dell’Ariete, dinamico, impulsivo e molto determinato. E’ pieno di ambizioni soprattutto professionali. A livello sentimentale si innamora molto velocemente ma altrettanto velocemente si disinnamora e si stanca del partner, ma per lui stanno per cambiare molte cose. Scopri cosa lo attende in questo nuovo anno.

Amore

L’Ariete riuscirà ad istaurare un legame saldo e duraturo solo se avrà accanto una persona in grado di stupirlo costantemente facendogli provare forti emozioni. In questo 2022, l’anno della Tigre, i nativi di questo segno si innamoreranno di nuovo, dopo molto tempo. Questo amore stravolgerà la loro vita.

Lavoro

L’Ariete è un segno che si da molto da fare per ottenere ciò che desidera, questo anno della Tigre gli darà l’occasione a livello professionale di realizzare uno dei suoi maggiori obiettivi. L’Ariete avrà la possibilità di salire la scala durante l’Anno della Tigre con un progetto che aleggiava da molto tempo.

Vita sociale

Quest’anno L’Ariete dovrà contare su qualche amico di meno. Anche se in amicizia da il meglio di se ed è tendenzialmente onesto, leale e autentico quest’anno l’Ariete avrà molte difficoltà relazionali e nel corso dell’anno perderà alcuni legami che erano importanti. In realtà si renderà conto che queste perdite sono benefiche perché queste persone non erano amici sinceri.

Soldi

Le finanze andranno meglio quest’anno e l’Ariete riuscirà finalmente a mettere qualche soldo da parte e a fare progetti per il futuro.

Salute

Attenzione al sovrappeso. Tutti questi impegni e queste soddisfazioni spingeranno l’Ariete a fare qualche brindisi di troppo e anche a non contenere la sua voglia di dolcezza. L’Ariete non dovrebbe trascurare il suo impegno con la palestra e continuare ad allenarsi periodicamente in modo da preservare la sua forma fisica. L’Ariete fa molta fatica a smaltire i chili che accumula nel lungo termine.