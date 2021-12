Test delle Luci di Natale | Cosa significa la famiglia per te?

Il test delle Luci di Natale si basa su una scelta semplicissima che tutte le famiglie fanno nel periodo delle feste. Di cosa hai bisogno per essere felice in famiglia?

Il Natale è per eccellenza il periodo del ritorno a casa ma è anche il momento in cui la famiglia si riunisce per riabbracciarsi dopo mesi di lontananza.

Il modo in cui una famiglia o una persona addobba la propria casa nel periodo natalizio dice moltissimo di come la famiglia in questione immagina lo stare insieme.

Di cosa sentono più la necessità le persone che si riuniscono in casa? Di cosa fanno volentieri a meno? Per comprenderlo basta chiedersi quali lucine hanno scelto per illuminare la casa a Natale.

Test delle Luci di Natale

Questo test può essere eseguito in due modi. Il primo consiste nel rispondere indicando le luci effettivamente scelte dalla famiglia per addobbare la casa in cui si riuniranno tutti i parenti. In questo caso si scoprirà quali sono i sentimenti comuni della famiglia circa il Natale e lo stare insieme. L’alternativa è rispondere indicando quali luci si vorrebbero in casa propria se si potesse scegliere la propria casa di Natale ideale. In questo caso il test indicherà di cosa senti il bisogno tu e cosa significano per te nello specifico le feste natalizie.

1 – Le luci colorate

Le luci colorate creano un’atmosfera estremamente allegra e vivace. Piacciono soprattutto ai bambini e in particolar modo ai più piccoli, che si incantano a osservarle mentre si illuminano a intermittenza.

Se a Natale la casa di famiglia viene addobbata con queste lucine significa che ciò di cui la famiglia sente il bisogno a Natale è allegria, armonia e condivisione. Si ha il desiderio di passare le feste sorridendo, scherzando, chiacchierando, scambiandosi regali e facendo tante attività di gruppo. L’energia emotiva che si vive in una casa con le lucine colorate è sempre ad altissimi livelli e “ricarica” le persone che vivono al suo interno per tutto il resto dell’anno.

Se vorresti questo tipo di luci nella tua casa ideale di Natale significa che hai bisogno di stimoli, energia e allegria quando ti riunisci ai tuoi parenti per le feste di Natale. Forse vedi il resto della tua vita come un po’ grigia e un po’ monotona, piena di troppi doveri, e per sentirti davvero in famiglia hai bisogno di vivacità e un pizzico di caos controllato.

2 – Le luci bianche

Le luci bianche creano in casa un’atmosfera incantata, che sembra uscita direttamente dai libri di favole.

Se la casa di famiglia viene addobbata con queste lucine significa che per voi il Natale è un momento di grande pace e di serenità, lontano dal caos e soprattutto dagli impegni costanti della vita quotidiana. Le festività in famiglia sono il momento delle confidenze a bassa voce, dei ricordi d’infanzia e della tenerezza.

Si potrebbe avere l’impressione che queste luci senza colori possano risultare un po’ fredde e anonime, mentre sono davvero l’ideale per creare uno spazio accogliente e neutro in cui tutti possano esprimere i propri sentimenti in maniera spontanea e soprattutto sicura.

Se sceglieresti questo tipo di luci per la tua casa di Natale ideale significa che per ricaricare le energie emotive hai bisogno di serenità, silenzio e pace. Per te la casa è un’oasi di tranquillità e sicurezza, il luogo degli abbracci che non hanno bisogno di parole e della certezza di essere amati qualsiasi cosa accada.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.