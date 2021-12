Test: com’è il tuo marito ideale? Guarda l’immagine e scoprilo

Ecco un test psicologico che ti rivelerà il tuo marito ideale. Sei pronto a scoprire come dovrebbe essere tuo marito per essere perfetto?

Abbiamo tutti un’idea di marito ideale. Spesso siamo attratti dalle persone che rispondono alle nostre aspettative ma non è detto che si tratti della persona più adatta a noi e al nostro modo di essere. Prova a fare questo test e scopri che tipo di persona designa per te.

Ti ricordiamo che questo test nasce con l’obiettivo di intrattenerti e non fornisce una diagnosi clinica. Ad ogni modo può aiutarti a capire meglio te stessa, basta usarlo per dare inizio ad una analisi introspettiva. Non ti resta che iniziare questo test e vedere quale marito ideale ti consiglia.

Test: ciò che vedi prima ti rivela come dovrebbe essere il tuo marito ideale

Fare il test è davvero molto semplice, devi solo dire se hai visto prima il paesaggio o le donne.

Se hai notato prima:

1- Il paesaggio

Se la prima cosa che hai notato è stato il paesaggio significa che hai notato il lungo fiume e gli alberi che si riflettono in esso al chiarore della luna.

Le persone che notano il paesaggio hanno una personalità oggettiva, scientifica, analitica. Non amano vivere nell’incertezza, sono inflessibili e molto decisi. Per loro a vita dipende da una serie di scelte, migliori sono le scelte, migliore sarà la vita. Questa personalità poco accondiscendente implica che il rapporto sia faticoso in quanto dialogare o accettare le opinioni degli altri è una pratica molto difficile per loro.

Il marito ideale per questo tipo di donna dovrebbe avere pazienza da vendere, sangue freddo ed essere molto sicuro di se. Dovrebbe anche possedere particolari abilità persuasive. Un uomo capace di restare in silenzio ed ascoltare per poi trasformi in un vulcano in grado di eruttare idee a non finire. Un uomo capace di combinare perfettamente la ragione con l’intuizione avrebbe un fascino irresistibile per la donna che ha notato prima il paesaggio.

2- Le Donne

In questa immagine ci sono anche delle donne che camminano in fila indiana ma sono poco percettibili. La prima della fila tiene in mano una lanterna. Se hai notato queste donne camminare in riva al fiume significa che sei una donna molto attenta ai dettagli, che non ti sfugge nulla e che prima di prendere qualsiasi decisione valuti attentamente le situazioni.

Il tuo uomo ideale ti sostiene, ti aiuta a fare chiarezza, è un grande comunicatore. In un uomo desideri trovare un compagno ed un alleato di vita.

Coloro che hanno notato le donne hanno una personalità ambigua, a volte difficile da capire, enigmatica ma molto attraente.

Sono molto legate alla famiglia ma anche molto bisognose di mantenere i propri spazi, la propria indipendenza e le loro relazioni sociali. Un uomo che non è in grado di rispettare questi bisogni fondamentali non potrebbe far parte della loro vita.

Il marito ideale è anche un uomo vitale, attivo, positivo e un grande comunicatore. Deve essere in grado di intrattenere gli altri ed essere motivo di orgoglio per la sua compagna.