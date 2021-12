Non hai ancora il fidanzato? Forse sei uno dei segni più cauti in amore!

Sei uno dei segni zodiacali più cauti in amore o lo è il tipo che ti piace? Scopriamo subito se è impossibile fargli fare la prima mossa!

Ci sono persone che non possono fare a meno di andarci con i “piedi di piombo” quando si parla di amore e di relazioni.

Non è che per caso tu od il tuo partner siete tra queste?

Capiamoci meglio: ci sono persone che fingono di avere delle titubanze rispetto all’amore e persone che, invece, sono proprio molto caute per paura di ferirsi.

Non credi sia meglio scoprire subito quali sono i segni che, poco importa cosa gli sia accaduto nella vita, ci vanno estremamente piano in amore?

I segni zodiacali più cauti in amore: non è che c’è anche il tuo partner tra loro, vero?

A chi non è capitato di avere a che fare con una persone particolarmente restia a lasciarsi andare all’amore?

(E se non vi è mai capitato abbiamo solo una parola per voi: fortunati!).

Spesso e volentieri, infatti, ci sono persone che si approfittano degli altri sostenendo di essere stati “scottati” e feriti in passato dall’amore.

Per questo motivo non possono stare insieme a voi e per nessuna altra ragione al mondo!

Ebbene, oggi siamo qui per dire che sì, queste persone esistono davvero.

No, non si tratta di quel tipo conosciuto in spiaggia questa estate, che ti giurava amore eterno ma nel frattempo si sentiva con altre cento persone.

Fortunatamente, abbiamo l’oroscopo dalla nostra parte che può aiutarci a capire ed individuare meglio queste persone.

Sei pronta a scoprire quali sono i segni zodiacali più cauti in amore? Ecco le prime cinque posizioni dello zodiaco!

Toro: quinto posto

Anche se a noi sembra sempre che abbiano gli occhi a cuoricino ed anche che si innamorino con facilità, i nati sotto il segno del Toro sono in realtà molto cauti in amore!

Il motivo per cui li vedete sempre innamorati e felici è che i Toro non si espongono mai con persone delle quali non sono assolutamente più che sicuri.

Intendiamoci: ai Toro può capitare sia di rimanere single per tanto tempo, perché nessuno è all’altezza delle loro aspettative, e sia di essere sempre fidanzati.

In amore, e diciamo per davvero, il Toro sceglie solo ed esclusivamente persone che ha valutato con molta, moltissima, calma. Provate ad andare ad un appuntamento con loro per credere!

Vergine: quarto posto

Ah, pensavate che non avremmo inserito nella nostra classifica di oggi, quella dei segni zodiacali più cauti in amore, i nati sotto il segno della Vergine?

Ovviamente vi sbagliavate ed anche di grosso!

Che la Vergine sia un segno estremamente preciso, attento all’estetica e a quello che fanno gli altri è risaputo. (Vero? Se leggete il nostro oroscopo la risposta è sì ma non si sa mai).

In amore, poi, la Vergine è ancora più attenta ai dettagli! Non lascia che il suo cuore batta per nessuno a meno che questi non sia una persona particolarmente meritevole.

Impossibile andare con i piedi più di piombo della Vergine in amore: o no?

Sagittario: terzo posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono particolarmente sorprendenti quando si tratta d’amore. Di certo, infatti, il Sagittario è un segno particolarmente indipendente che non lo sembra assolutamente.

Si comporta spesso come un vero coccolone ma, sotto sotto, il Sagittario non ha bisogno di nessuno.

Ecco perché, spesso e volentieri, il Sagittario ci va veramente piano in amore e non si mette a immaginare il futuro insieme. Anzi, neanche vi lascia spazio per immaginarlo!

I nati sotto questo segno sono capaci di tenere il riserbo sulla loro vita amorosa anche con i loro stessi partner fino a livelli veramente spaventosi. Provare per credere!

Capricorno: secondo posto

Abbiamo dato ai Capricorno il secondo posto nella nostra classifica dei segni zodiacali più cauti in amore perché è difficile, veramente, che questi segni si lascino andare.

Ci spieghiamo meglio: il Capricorno è un segno che ha non pochi problemi a gestire le proprie emozioni, soprattutto quelle che hanno a che vedere con l’amore.

Da questo deriva che, spesso e volentieri, il Capricorno sia estremamente cauto quando si parla di amore, innamoramento o di mettersi insieme.

C’è solo un’eccezione a questo suo comportamento: quando pensa che siate veramente quello o quella giusti!

Il Capricorno, infatti, sa essere decisamente cauto con tutti, proprio perché non è sicuro di quanto rimarrete insieme per davvero.

Nella sua mente, tutti i dubbi si concretizzeranno da un momento all’altro: riesce a fare dei passi in più solo quando è genuinamente convinto che vi sposerete. Ehm, come si comporta con voi il vostro Capricorno, quindi?

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più cauti in amore

Ebbene sì, dobbiamo dare un poco di credito e di spazio ai nostri amici nati sotto il segno del Leone. Sono veramente cauti in amore, talmente cauti da farti credere che non vogliono proprio avere nulla a che fare con te!

I Leone sono persone che hanno un’intimità emotiva veramente sviluppata, impossibile (o quasi) da gestire.

Abituati come sono a mettere orgoglio e lealtà al primo posto, i nati sotto questo segno spesso finiscono per trovarsi in difficoltà di fronte l’amore.

Per i Leone, infatti, è difficile lasciarsi andare con qualcuno che non conoscono, letteralmente, da tutta la vita.

Se non possono fidarsi di voi (e non possono, a meno che non vi conoscano da dieci anni) sarà quasi impossibile per loro essere intraprendenti in amore. Sono veramente cauti nelle relazioni: dategli tempo ma non passate neanche tutta la vita ad aspettare che si sveglino!

