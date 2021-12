Non una dieta ma questi pochi trucchi per non ingrassare a Natale

Non si tratta di fare una dieta ora ma di seguire questi pochi e semplici trucchi per non ingrassare a Natale.

Quando arriva il Natale per tanti è un momento di gioia e di felicità ma per chi deve smaltire i chili di troppo è anche un periodo di tortura. Vedere tante leccornie e manicaretti e doversi controllare non è affatto semplice.

Le tentazioni sono all’ordine del giorno e se occorre seguire un regime controllato, di sicuro i giorni di festa non aiutano a raggiungere l’obiettivo. Cene, pranzi, aperitivi, merende, sotto le festività ogni scusa è buona per bere o mangiare qualcosa.

E allora come fare per non vanificare gli sforzi fatti in palestra o a tavola? Scopriamo come non fare una vera e propria dieta nei giorni precedenti il Natale ma solo seguire alcuni piccoli trucchi per non ingrassare nel periodo più magico e bello, ma anche più pericoloso per la linea, dell’anno.

Ecco i trucchi per non ingrassare a Natale

Il countdown a Natale è ormai partito, mancano 10 giorni al fatidico giorno, ma cosa fare per non ingrassare? È la domanda che ci poniamo più o meno tutti in vista delle prossime festività.

Anche perché resistere alle tante tentazioni sarà praticamente impossibile. Con tutte le cene e i momenti conviviali pre-natalizi, e pandemia permettendo, diventa difficile seguire un regime controllato.

Più che seguire una vera dieta nei dieci giorni antecedenti al Natale, che rischierebbe di essere lampo e quindi di farci riprendere subito i chili persi ai primi sgarri, meglio seguire alcuni piccoli trucchi che se non altro ci permetteranno di non ingrassare ma di mantenere il peso.

Poi una volta passata la tempesta, ovvero il periodo delle feste, ci si può tranquillamente rimettere a dieta, meglio ancora se seguiti da un nutrizionista che vi permetterà di perdere chili in modo corretto e sano.

1) Compensare i pasti. Se sappiamo di avere una cena al ristorante, a pranzo evitiamo di abbuffarci, mangiamo qualcosa di leggero cercando di evitare grassi. Meglio optare per un piatto di bresaola e rucola, o del petto di tacchino alla piastra e un contorno di verdure cotte o crude, evitando i carboidrati o comunque assumendo al massimo una fettina di pane.

2) Evitare i bis. Anche se siamo a cena fuori ciò non significa che possiamo essere liberi di mangiare di tutto di più. Già evitando i bis o non eccedendo con gli alcolici è un bel passo in avanti.