I migliori alberi di Natale: i trend più in voga per le decorazioni 2021!

I migliori alberi di Natale del 2021: tutte le decorazioni più in voga e i trend che hanno fatto impazzire i social media! Non hai terminato di decorare la tua casa? Allora sei ancora in tempo per avere una casa natalizia e al passo con le mode!

Arredare le nostre case non è un gioco da ragazzi. Scegliere i colori, i materiali, le forme più appropriate, immaginando come potrebbe essere l’effetto finale una volta assemblato il tutto, non è da tutti. Per questo motivo all’ora di arredare la nostra casa spesso e volentieri ci affidiamo a degli esperti, che con la loro sapienza e i lori studi ci dirigono verso direzioni più consone e adatte alle nostre esigenze, nonché ci illuminano sui trend di stagione. Ebbene si, anche per quanto riguarda l’arredamento da interni esistono le tendenze, che cambiano ogni anno proprio come le tendenze in fatto di abbigliamento. Escono sul mercato nuove colorazioni, nuovi oggetti e materiali, e stare dietro a tutti i cambiamenti senza un professionista che ci guidi è un vero e proprio incubo!

Ma non è finita qui! Oltre all’arredamento da interni, anche le decorazioni natalizie seguono dei trend: a volte si accodano ai trend in fatto di interior design, alle volte invece sono indipendenti da tutto. Se non hai ancora terminato di allestire la tua casa e l’albero di Natale sei sulla guida giusta. Ecco le decorazioni natalizie e gli alberi di Natale più trendy del momento!

La moda del 2021 è ricca e variegata! Le tendenze che abbiamo potuto scovare dalle passerelle di alta moda sono tante, diverse, e rispecchiano l’anno che stiamo vivendo, pieno di voglia i tornare a vivere una vita fatta di festa e allegria.

Come abbiamo precedentemente detto, anche tutto ciò che riguarda l’arredamento da interni segue dei trend ben precisi, sia in fatto di arredamento permanente, come i colori delle mura o i materiali per i pavimenti, che in fatto di decorazioni natalizie. Oltre ai trend di stagione però abbiamo potuto notare come sui social media alcuni trend abbiano dato maggiori frutti e siano stati apprezzati in massa.

Siete curiosi di sapere quali sono i trend che sono andati per la maggiore in fatto di decorazioni natalizie? Scopriamolo in questa guida lifestyle targata CheDonna!

Rosa, shabby o nordico? Quale stile preferisci?

Bando alle ciance, vediamo subito gli stili più amati sui social media in fatto di decorazioni per alberi di Natale:

stile nordico : lo stile nordico è decisamente la novità in fatto di albero di Natale. Intendiamo per stile nordico uno stile di decorazioni grezzo e semplice, quasi spoglio. per una casa in perfetto stile nordico è necessario un albero di Natale grande, luci in grande quantità, e “carta pane” per incartare i regali. Un bel tappeto effetto pelliccia bianca ed ecco che il vostro albero in stile nordico è pronto.

: lo stile nordico è decisamente la novità in fatto di albero di Natale. Intendiamo per stile nordico uno stile di decorazioni grezzo e semplice, quasi spoglio. per una casa in perfetto stile nordico è necessario un albero di Natale grande, luci in grande quantità, e “carta pane” per incartare i regali. Un bel tappeto effetto pelliccia bianca ed ecco che il vostro albero in stile nordico è pronto. shabby : l’albero di Natale in tema shabby non può mancare. Fiocchi, cuori di legno e pigne, tutto rigorosamente bianco. Novità di quest’anno? Le decorazioni a forma di scoiattolo! Si possono trovare in quasi tutti i negozi di articoli per la casa e si tratta di peluche a forma di scoiattolo che posizionati sopra l’albero di Natale danno la sensazione di verità al nostro albero!

: l’albero di Natale in tema shabby non può mancare. Fiocchi, cuori di legno e pigne, tutto rigorosamente bianco. Novità di quest’anno? Le decorazioni a forma di scoiattolo! Si possono trovare in quasi tutti i negozi di articoli per la casa e si tratta di peluche a forma di scoiattolo che posizionati sopra l’albero di Natale danno la sensazione di verità al nostro albero! all pink: il vero trend dell’anno? Il rosa! I social media hanno parlato chiaro: il rosa è stato il colore più scelto del Natale 2021 in fatto di decorazioni per l’albero. O tutto rosa o misto, l’importante che questo Natale si tinga di rosa!

Vi è piaciuta questa guida lifestyle incentrata sulle decorazioni natalizie più in voga dell’anno?

Se così vi resta solo una cosa da fare: decorare la vostra casa e il vostro albero, se non lo avete già fatto, seguendo le decorazioni più trendy del Natale 2021.

Per un Natale caldo, accogliente, e in linea con le tendenze del momento!