Copiamo il cappotto rosso di Alessia Marcuzzi, must have dell’inverno

Ci sono outfit che colpiscono all’istante e viene naturale pensare di copiarli, come il cappotto rosso di Alessia Marcuzzi.

Il rosso sta bene a tutte (anche a chi crede che non sia così) e, nonostante sia un colore forte, si può provare ad indossare un capo in questa nuance natalizia che è anche simbolo dell’amore. Vediamo come ispirarci al look di Alessia Marcuzzi con budget contenuto.

Con i jeans ed un pullover beige, con un total look black e décolleté oppure su un abito bon ton scelto apposta per la Vigilia.

Il cappotto rosso è un must have che dura per sempre, soprattutto se si sceglie un modello classico e minimal come quello sfoggiato in un recente post dell’ex conduttrice Mediaset – e, si vocifera, prossima protagonista di Sanremo con Amadeus -. Scopriamo cosa selezionare per imitare l’outfit invernale di Alessia Marcuzzi.

Il cappotto rosso di Alessia Marcuzzi sta bene su tutto, provare per credere

Il cappotto rosso Runaway di Max&Co. (349 euro) è realizzato in panno di pura lana, ha maxi revers e la cintura in vita. Versatile, è il capospalla che risolve ogni situazione con semplicità.

Per restare sotto i 100 euro di spesa c’è Mango con il cappotto in misto lana, modello diritto e taglio midi a 79,99 euro. Il collo con risvolto, le maniche lunghe e le due tasche laterali lo rendono un classico, completato dalla chiusura con bottoni sul lato anteriore. Fa parte della Party collection.

Stesso mood vale per Stradivarius, il cappotto doppiopetto rosso intenso costa 55,99 euro. Le tasche anteriori a filetto ed i bottoni a contrasto danno personalità al capo che, se abbinato sapientemente, varrà molto di più del prezzo effettivo. Accostarlo ad una borsa firmata è un’ottima idea.

Il cappotto midi monopetto di Twinset è scontato del 50% su Farfetch a 354 euro. Senza fronzoli, sciancrato, un modello che ricorda lo stile a fine degli anni Novanta. Ottimo con una gonna tartan ed un dolcevita bianco, stivali flat neri completeranno l’outfit stile college.



LEGGI ANCHE: Come copiare lo stile college di Valeria Bilello e ringiovanire in un attimo (chedonna.it)

Non ci sono scuse, quando si hanno già cappotti neri, blu, panna è il momento di comprarne uno rosso. Oltre ad essere l’ideale per le feste di Natale, potrà farvi distinguere tra molte in serate festose e rendervi le più romantiche a San Valentino. I motivi per copiare Alessia sono parecchi, meglio iniziare subito così.

Silvia Zanchi