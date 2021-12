Questi 3 segni zodiacali attireranno molti guai la notte di Capodanno

Gli astri si sono pronunciati sui 3 segni zodiacali che saranno una calamita per i guai la notte di San Silvestro.

Ad ogni segno zodiacale corrispondono tratti distintivi che gli astrologi conoscono molto bene. Ogni segno ha la sua personalità specifica in base alla quale elaborano le informazioni esterne in modo diverso.

Ogni segno avrà quindi pregi e difetti: alcuni sono particolarmente coraggiosi, ambiziosi, sognatori ecc. Alcuni tratti caratteriali saranno causa di molteplici guai durante le festività di fine anno. In particolare quest’anno 3 segni zodiacali potrebbero mettersi nei guai a Capodanno.

La notte di Capodanno sarà piena di guai per questi 3 segni zodiacali

La festa di San Silvestro è speciale. E’ il modo in cui si saluta il vecchio anno e si celebra quello nuovo che sta per iniziare. Tutti ci auguriamo che il nuovo anno porti moltissima gioia e che ci faccia dimenticare fallimenti e dispiaceri di ogni genere. Secondo gli astrologi, 3 segni zodiacali dovrebbero festeggiare il nuovo anno stando attenti a non mettersi nei guai, per loro le disavventure di Capodanno sono dietro l’angolo:

Ariete

Conosciamo bene il temperamenti del segno dell’Ariete. E’ impulsivo e testardo e i sicuro non te le manda a dire le cose che pensa. Gli Ariete potrebbero essere tentati a prendere decisioni avventate in questo ultimo mese che potrebbero rivelarsi decisioni non ponderate correttamente ed avere risvolti negativi proprio alla fine dell’anno. Gli astri vi consigliano di essere meno impulsivi se non volete rischiare di rimetterci soldi e avere conflitti.

Bilancia

I nativi del segno della Bilancia sono diplomatici e molto sereni. Vogliono una vita tranquilla e non sopportano conflitti di nessun tipo. Quando sono i suoi cari a litigare lui sa sempre come mitigare i conflitti. Tendenzialmente sono molto buoni anche se a volte sono troppo schietti quando muovono critiche. situazioni critiche. Secondo gli astri i Bilancia a Capodanno sono destinati a ricevere una delusione enorme. Una persona a loro cara farà un grande errore e non ammetterà questo sbaglio. La Bilancia proverà un grande dispiacere per questo.

Scorpione

Lo scorpione è il segno più misterioso dell’oroscopo. Convincerli ad aprirsi e raccontare qualcosa che li riguardi è impossibile. Sono persone che si guardano le spalle e temono il tradimento, si fidano ma non troppo. Professionalmente sono contraddistinti da una grande ambizione ma per loro sfortuna la fine di questo anno metterà a dura prova il loro coraggio. I nativi dello scorpione avranno problemi sul lavoro e di conseguenza vivranno un Capodanno molto difficile dal punto di vista psicologico.

Ci teniamo a precisare che l’astrologia è una pseudo-scienza e che siamo tutti liberi di credere o meno a queste previsioni che non hanno nessun fondamento scientifico ma si basano sull’interpretazione della posizione e del movimento dei pianeti del sistema solare e sulla loro influenza sul comportamento umano.