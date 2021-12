Le 10 caratteristiche maschili che attirano maggiormente le donne

Gli uomini che possiedono queste 10 caratteristiche hanno maggiori possibilità di conquistare una donna. Tutte le considerano irresistibili.

Ogni donna ha aspettative e preferenze diverse e queste non si riferiscono solo alla fisicità delle persone. Stiamo per dirvi quali sono le 10 caratteristiche maschili che fanno impazzire tutte le donne.

Gli uomini forse ignorano alcune componenti essenziali che li rendono particolarmente attraenti. Sedurre è un arte, ma per avere successo bisognerebbe sapere cosa stimola il desiderio delle donne.

LEGGI ANCHE —->Le 14 caratteristiche femminili che attraggono l’uomo alla donna

10 caratteristiche maschili che fanno impazzire le donne

Dimentichiamo tutti gli stereotipi, per conquistare una donna bisogna possedere determinate caratteristiche che le donne trovano stimolanti. Questo significa che il sex appeal dipende strettamente da alcuni fattori specifici:

1) Le donne amano i leader

Le donne amano gli uomini che hanno una personalità forte. Più un uomo è in grado di mostrare questa personalità più le donne tenderanno ad apprezzarlo. Avere un uomo che sa cosa vuole è rassicurante per il gentil sesso.

2) Alle donne piacciono gli uomini che sanno comunicare

La capacità di seduzione ed il fascino di un uomo dipendono anche dalle sue capacità comunicative. Se una donna si sente pienamente compresa è meno restia ad esprimere i suoi sentimenti e ad aprire il suo cuore.

3) Le donne amano gli uomini buoni

Le donne amano gli uomini con il cuore grande, duri ma teneri, capaci di premure e comportamenti pieni di affetto. Secondo gli stereotipi alle donne piacciono i cattivi ragazzi, in realtà questi uomini lasciano le donne insoddisfatte dal punto di visto emotivo perchè portano guai, gelosia e preoccupazioni.

4) Alle donne piacciono gli uomini gentili

La gentilezza è una qualità molto nobile. Un uomo dai modi gentili attrae più di un uomo dai modi rudi. Un uomo attraente non dovrebbe mai essere carente di classe. La gentilezza non deve mai essere confusa con la debolezza perché come spiegato al punto precedente alle donne piace l’uomo sicuro di se.

5) Le donne amano gli uomini che desiderano una famiglia

Un uomo che non desidera costruire, progettare qualcosa all’interno della coppia può spaventare una donna e farla sentire insicura. L’amore è anche un trampolino di lancio verso un futuro insieme ad un compagno di vita.

6) Le donne apprezzano la vulnerabilità negli uomini

Un uomo affascinante sa essere forte e vulnerabile quando serve, questo significa saper dosare la propria mascolinità. Aprire il proprio cuore e parlare di sentimenti non è un segno di debolezza ma di coraggio e le donne lo sanno e lo apprezzano.

7) Alle donne piacciono gli uomini che le fanno ridere

L’ironia è uno dei punti di forza di un uomo. Le donne amano ridere e adorano l’uomo umoristico. Avere accanto una persona che ama ridere fa prendere la vita con più leggerezza. Il sorriso rimane sempre una delle principali armi di seduzione, per entrambi i sessi.

8) Alle donne piacciono gli uomini curiosi

Le persone curiose si interessano alla vita, non sono scontate e non sembrano noiose. Passare il tempo con loro è gratificante. Gli uomini curiosi sono in grado di far vibrare l’anima di una donna.

9) Le donne amano gli uomini intraprendenti

Alle donne piace l’uomo che sa osare e prendere l’iniziativa. Un uomo frizzante, perspicace, attivo risulta irresistibile. Avere fiducia in se stessi è uno stato mentale che attrae le persone che ci circondano.

10) Le donne amano gli uomini intelligenti

Un uomo intelligente è un grande comunicatore, è astuto, trova facilmente soluzioni, è colto, si adatta ad ogni situazione e contesto. Più argomenti sa trattare un uomo più il suo fascino è grande.