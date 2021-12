Test sulla vita: ciò a cui pensi prima di addormentati svela come vivi

Con questo test sulla vita potrai conoscerti meglio semplicemente indicando la cosa a cui pensi prima di addormentarti. Il tuo pensiero rivela infatti come vivi nel profondo.

Ognuno di noi ha un modo tutto suo di intendere e di vivere la vita. C’è chi la prende in modo rilassato, chi è sempre positivo, chi teme sempre di ricevere brutte notizie e chi vive alla giornata. Questi sono ovviamente solo alcuni modi di agire e pensare e le modalità possibili sono davvero tante. Così, può capitare di trovarsi confusi rispetto ad un simile aspetto e di esserlo al punto da non sapere cosa si prova davvero nei confronti della propria esistenza.

Un problema che è più comune di quanto si immagini ma che al contempo può trovare facilmente una risposta. A volte, infatti, basta sapersi guardare dentro per capire ciò che si prova. E anche per comprendere chi si è veramente. Un esempio? Quello a cui si è soliti pensare poco prima di addormentarsi la dice lunga su come ci si approccia alla vita.

Che si vada a letto rilassati o nervosi, che si abbia sonno o si dorma davvero poco, ognuno di noi ha qualcosa a cui pensa più spesso prima di prendere sonno. E questo qualcosa può dire molto sulla personalità e, sopratutto sul modo in cui si vive la vita.

Per conoscerci meglio, quindi, oggi faremo un test sulla vita nel quale si dovrà semplicemente rispondere ad una domanda. Farlo in modo istintivo aiuterà a capirsi davvero e a rendersi conto di come si sta vivendo la vita in questo preciso istante. Un punto di vista che potrebbe essere utile per fare un po’ il punto della situazione.

Test sulla vita: cosa pensi prima di addormentarti? La risposta svela come vivi la vita

Per svolgere il test in modo corretto è importante rispondere in modo istintivo e senza pensarci troppo. Basta pensare a quando si va a dormire e scegliere l’immagine che più rappresenta il pensiero che si fa poco prima di addormentarsi.

In questo modo ci si potrà conoscere meglio e scoprire alcuni aspetti che ancora non si conoscevano a dovere.

1 – Alla colazione del giorno dopo

Se prima di dormire ti capita spesso di pensare alla colazione che ti attende il giorno dopo e che non vedi l’ora di fare, sei una persona che ama la vita e che cerca sempre di coglierne il lato positivo. A tuo modo sei sempre pronta a crearti dei motivi per andare avanti. E ciò fa di te una persona resiliente e più forte di quanto tu stessa non immagini.

La tua vita professionale è soddisfacente perché sai sempre quando tirare avanti in vista di un obiettivo e quando lanciarti nel vuoto per abbracciare un sogno. Un modo di fare che può spaventare ma che ti rappresenta in toto e che per fortuna sembri gestire così bene da riuscire ad averla sempre vinta. Cosa che funziona anche con i colleghi che, proprio per il tuo modo di agire, sono sempre pronti a darti una mano in caso di bisogno.

Con gli altri hai un rapporto positivo e anche se non sempre riesci ad affiancarti a persone in grado di capirti, tu dimostri di saper comprendere chi ti sta accanto. Un aspetto per il quale sei molto apprezzata e che fa si che tu possa circondarti di persone a cui voler bene e che siano in grado di ricambiarti. Un aspetto che si riflette anche in amore dove sei sempre pronta a conoscere meglio chi hai davanti. E tutto cogliendone gli aspetti positivi ed imparando a lavorare insieme su quelli che lo sono meno.

2 – Al lavoro

Se prima di prendere sonno sei solita pensare al lavoro, sei sicuramente una persona con un forte senso di responsabilità ma anche con tante ansie da gestire. Nella vita ti trovi spesso a preoccuparti per situazioni che poi non si verificano ma il cui solo pensiero riesce a rovinarti momenti che potresti vivere meglio. Ciò ti rende spesso più tesa di quanto vorresti, portandoti a rendere meno di quel che invece potresti offrire con le tue potenzialità.

Il lavoro è ovviamente una fonte di stress da rivedere. E questo anche qualora tu fossi sempre propensa a pensarne in positivo. Pensarci a tutte le ore del giorno non è infatti il modo migliore per vivere la vita. Vita che dovresti concentrare maggiormente su altri aspetti. Detto ciò, il tuo essere così responsabile fa si che gli altri ti rispettino e che abbiano una buona opinione di te. Certamente sei destinata a fare carriera ma a rischio di mettere da parte altre cose per te importanti.

Nelle relazioni sei una persona tendenzialmente positiva, a volte un po’ troppo seria per alcuni amici ma in generale apprezzata per il tuo modo di vivere le cose. Chi ti sta accanto sa sempre come prenderti. E questo perché riesci a circondarti di persone che ti sono affini. Un aspetto che dovresti migliorare in amore dove, invece, hai la tendenza a razionalizzare poco e a correre più rischi.

3 – Al partner

L’ultima cosa a cui pensi prima di dormire è il tuo partner o, in sua assenza, all’amore in generale? Allora sei una persona romantica che nella vita punta tutto sull’amore e che a volte può apparire con la testa un po’ tra le nuvole ma sempre felice. Hai infatti capito cosa ti preme di più e sei disposta a prendertelo. E questo tuo modo di fare, così come la costanza con cui affronti le tue giornate, fa di te una persona destinata ad ottenere ciò che più desidera.

Sul lavoro, a volte sei un po’ con la testa tra le nuvole. E ciò può crearti qualche problema. Ciò nonostante sai sempre come entrare nel cuore delle persone e questo aspetto fa si che tutti (o quasi) cerchino sempre di aiutarti quando ti capita di essere in difficoltà. Per fortuna sai anche impegnarti e dimostrare il tuo valore. E ciò bilancia senza alcun dubbio le cose.

Con gli altri hai un rapporto aperto e socievole. Amica di tutti, ti piace conoscere persone nuove e sai sempre come prendere chi ti si approccia per la prima volta. Sei ben voluta da tutti e in amore riesci sempre ad ottenere quello che vuoi. Dopotutto, il tuo essere romantica ti porta per forza di cose a vivere bene una relazione d’amore.

4 – Al prossimo episodio della serie tv che stai seguendo

Prima di dormire ti capita di tornare con la mente a ciò che hai visto in tv? Allora sei una persona che ama programmare la sua vita e che adora avere degli appuntamenti fissi. E le serie tv sono uno di questi. Una costante che ti fa star bene e che ti da una sorta di stabilità che ti aiuta ad affrontare i problemi della vita.

Sul lavoro sai sempre prestare attenzione ai dettagli importanti. E ciò fa di te una persona attenta ed in grado di farsi notare. Sei anche molto brava a distinguere i vari ruoli e a separare la vita privata da quella lavorativa. Un aspetto che forse non ti aiuta a stringere con tutti. Quando riesci a farlo, però, arrivi sempre a creare rapporti a loro modo speciali.

Questo tuo modo di essere si riflette parecchio anche nella vita di tutti i giorni dove sei sempre in grado di comunicare al meglio con chi ti sta vicino piuttosto che con chi sembra pensare più ai fatti propri. In amore sei tendenzialmente romantica e ciò ti è di grande aiuto per trovare la persona giusta e per tenertela stretta quando ti rendi conto che è quella con cui vuoi stare davvero.

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.