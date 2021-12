Test del Vero Amore | Di cosa hai bisogno per provare il Vero Amore?

Con il test del Vero Amore cercheremo di indagare in che modo riconosci di star provando un autentico sentimento d’amore. Di cosa hai bisogno? Cosa deve fornirti un amante per farti sentire appagata?

Nella maggior parte dei casi, anche se non se ne rendono sempre conto, le persone sono fortemente influenzate dall’idea “sociale” dell’amore. La cultura popolare contribuisce in maniera molto importante a formare la nostra idea generale di sentimento romantico, di amore romantico e così via.

Proprio per questo motivo si finisce col credere che “bisogna avere un certo tipo di relazione” per provare del vero amore. In alternativa ci si convince che “se il partner non si comporta così” non è vero amore.

Eseguendo il test del vero amore potrai indagare più a fondo di cosa hai bisogno a livello inconscio per amare profondamente e totalmente qualcuno.

Dopo aver letto i risultati potrai andare alla ricerca del tuo vero amore, senza lasciarti “imprigionare” nei luoghi comuni che circolano da secoli intorno a questo sentimento.

Test del Vero Amore

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare con molta attenzione questa immagine del pittore Rob Gonsalves. Ti renderai facilmente conto che ci sono molti elementi “nascosti”, cioè semplicemente dipinti in maniera da essere notati solo da un osservatore attento. Dopo aver analizzato bene il quadro scegli l’elemento che ti ha colpito di più e leggi il profilo corrispondente.

1 – L’uomo con la lanterna

L’uomo con la lanterna è uno degli elementi più realistici dell’immagine. Quest’uomo ha portato una luce sul terrazzo, forse per ammirare meglio lo spettacolo notturno.

Se hai scelto questo particolare elemento del quadro significa che sei ancora in cerca di ciò che significa il vero amore per te. Probabilmente sei ancora molto giovane, oppure anche se sei adulta non credi di aver mai provato un amore davvero travolgente nel corso della tua vita.

Per questo motivo probabilmente non hai ancora un’idea precisa di cosa sia il Vero Amore per te. Ti consigliamo solo di non avere fretta: porta pazienza e non ti accontentare di amori “normali”. Quando incontrerai il vero amore te ne accorgerai senz’altro perché la tua via cambierà all’improvviso.

2 – Le figure femminili

Le figure femminili sono figure di luce che si delineano sul terrazzo tra le ombre delle colonnine. La figura più a destra è quella più definita, mentre quelle alle sue spalle diventano via via più sbiadite e meno “corporee”.

Se è stato questo il dettaglio che ti ha colpito maggiormente possiamo dirti che la tua idea del Vero Amore è molto legata al passato.

Probabilmente hai avuto grandi storie d’amore nel corso della tua vita e oggi tendi a fare costantemente dei paragoni sperando che le tue storie d’amore attuali assomiglino almeno un po’ a quelle di un tempo.

Per te il vero amore significa sentirti di nuovo giovane, piena di felicità, di entusiasmo e di energie. Se una storia d’amore non ti trasmette entusiasmo e voglia di fare mille cose allora non è il Vero Amore giusto per te.

3 – La Luna

La Luna è il simbolo della magia, del mistero e della femminilità. Se è stata la Luna a colpirti di più in questo dipinto significa che per te il Vero Amore non è l’amore romantico.

Il Vero Amore di cui hai bisogno (e di cui avrai bisogno anche in futuro) è l’amore verso te stessa e soprattutto la comprensione verso te stessa e le tue debolezze. Cerca di liberarti da tutte le relazioni che ti tolgono energie invece di donartene: solo in questo modo riuscirai ad esprimere completamente la tua personalità e ad amarti così come sei.

4 – Le navi riflesse nel mare

Le navi non sono davvero dipinte in questo quadro. L’artista ha infatti dipinto dei riflessi della luna sul mare e delle ombre create dalle nuvole. Li ha realizzati però in maniera che ad un osservatore attento ricordassero la forma di grandi navi a vele spiegate.

Se a colpire la tua fantasia sono state, più di ogni altra cosa, le navi traslucide che compaiono sulle onde significa che per provare il Vero Amore hai bisogno di essere stupita in continuazione, di provare nuove esperienze e nuove emozioni il più spesso possibile.

Il contrario del Vero Amore per te è la noia: sei certa che nel momento in cui proverai il vero amore non ti annoierai mai più. Purtroppo, dobbiamo rivelartelo: non è necessariamente così. L’amore ha molte fasi e, soprattutto se è Vero Amore, da un certo punto in poi diventerà più solido, ma anche più abitudinario. Questo significa che le novità cominceranno a scarseggiare e tu potresti interrompere una relazione credendo che si tratti dell’amore sbagliato. Non commettere questo errore: stai molto attenta a non confondere l’innamoramento dei primi tempi con il Vero Amore.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.