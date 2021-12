Preferisci il torrone al cioccolato bianco o normale? Scopri chi sei

Non pensi che il test del torrone ci possa svelare quanto sei dolce in realtà? Provalo subito e scopri se abbiamo ragione su di te!

Quante volte, pensando a te stesso, ti sei complimentato da solo per la tua dolcezza nei confronti degli altri?

Non fai altro che tenere aperte porte e portoni, impedisci all’ascensore di partire e… ah no, non fai nessuna di queste cose?

Va bene lo stesso, dai, sappiamo benissimo che essere dolci non ha solo a che vedere con le persone sconosciute ma anche con i tuoi cari.

Magari sei sempre pronto a fare regalini o pensierini oppure compri fiori quasi tutti i giorni per la tua dolce metà o… ah, come? Non fai neanche queste cose?

Test del torrone: dicci quale ti piace di più e scopri quanto sei dolce veramente

Ok, abbiamo deciso che abbiamo bisogno di un test della personalità per scoprire se sei dolce o meno nella tua vita di tutti i giorni.

Abbiamo scelto, quindi, di metterti alla prova con il test del torrone!

Come vedi, infatti, qui sopra hai due delle opzioni più classiche possibili tra cui scegliere: quella del torrone bianco e quella del torrone al cioccolato.

Quale sarà la tua preferita?

A tutti, infatti, può capitare di avere giornate nelle quali ci si comporta in maniera particolarmente dolci e giornate… no.

Scopriamo immediatamente se tu fai parte di quelle persone che, poco importa che cosa gli riserva la vita, sono sempre il massimo della dolcezza!

Allora, dicci pure: qual è il tuo torrone preferito tra quello al cioccolato bianco e quello al cioccolato normale?

torrone al cioccolato bianco: per te non esiste dolce migliore, più tradizionale e più buono, del classico torrone al cioccolato bianco.

La pasta deve essere dura, non soffice o di solo semplice cioccolato, con mandorle saporite!

Quando arriva Natale bisogna veramente nasconderti il torrone, onde evitare che tu lo possa finire in un batter d’occhio: gli altri dolci non li guardi nemmeno!

Sicuramente sei una persona particolarmente dolce, possiamo dirlo senza paura di sbagliare. Sì, sì, anche tu potresti far mostra di un rivestimento piuttosto duro “fuori” ma sappiamo bene che in realtà, all’interno, sei un vero zuccherino.

Essere dolci, infatti, non vuol dire essere stucchevoli o essere “finti”!

Tu sei una persona che prende molto sul serio i sentimenti ed il modo di esprimerli e non saresti mai “dolce” con qualcuno senza una buona motivazione dietro!

Solo le persone che ti conoscono meglio e alle quali vuoi più bene possono vedere questo lato di te; prima di svelarlo, però, le fai “mordere” in profondità!

torrone al cioccolato: cosa dire? Il torrone al cioccolato è uno dei dolci più… beh, dolci di tutto il Natale!

Ti piace tantissimo questo tipo di torrone e non puoi far altro che mangiarne in quantità industriali: di quello bianco non vuoi proprio sentir parlare!

Tu sei sicuramente una persona molto espansiva, alla quale piace avere a che fare con gli altri. Durante le feste o gli appuntamenti sociali sei sempre in prima linea a parlare e ad animare la riunione: nessuno può tacciarti di essere una persona poco gentile o comunicativa!

Il tuo “problema”, se così vogliamo definirlo, è che sei veramente dolce con tutti, anche con le persone che non conosci o che conosci poco.

Questo, purtroppo, ti porta a nascondere un’amarezza di fondo piuttosto complicata da analizzare.

Sei una persona dolce e gentile, questo sì, ma purtroppo la tua sembra più una “posa” per evitare problemi con gli altri che un modo di fare genuino!

Non vuoi che gli altri possano pensare che non sei dolce e per questo motivo lo sei anche con le persone che proprio non se lo meritano!

A volte, infatti, ti fai prendere dalla tristezza considerato soprattutto anche che gli altri si aspettano disponibilità, allegria e dolcezza da te in ogni momento, senza rispettare i tuoi veri sentimenti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.