Non godono mai dei successi degli altri, questi 3 segni sono troppo gelosi

Gli astri ci svelano i 3 segni più gelosi dello zodiaco. Quando l’erba del vicino è più verde loro impazziscono di invidia.

Il segno zodiacale ci conferisce pregi e difetti. Non possiamo essere perfetti. Qualche debolezza ce l’abbiamo tutti. Oggi vi sveliamo i 3 segni che non riescono a fare a meno di sentirsi gelosi delle gioie altrui.

Sarebbe meraviglioso un mondo dove tutti desiderano sempre la felicità degli altri ma anche troppo pretenzioso. I segni di cui vi parleremo oggi hanno molti pregi ma non quello di non essere gelosi. Ecco i 3 segni che non gioiscono mai dei successi degli agli.

I 3 segni più invidiosi dello zodiaco? Ecco la classifica

Quando qualcuno racconta entusiasta di aver raggiunto un proprio successo, questi segni sembrano storcere la bocca piuttosto che sorridere e mostrarsi felici. In realtà la loro propensione ad essere gelosi non li lascia indifferenti e non gli consente di provare felicità per i traguardi degli altri.

Non stiamo dicendo che questi 3 segni siano perfidi e cattivi, ma solo che oltre a molti pregi possiedono il difetto di desiderare il meglio tutto per loro e se questo meglio è in tasca ad altri si sentono risentiti.

Anche se stenteranno a dimostrarlo, di fronte ad una gioia ed un lieto evento proveranno segretamente invidia. In qualche raro caso si sentiranno anche autorizzati a sminuire il successo declamato dagli altri vantandosi di aver raggiunto qualcosa di più importante.

Chi sono questi segni?

1.Capricorno

Il Capricorno è un segno molto arrivista e competitivo. Il lavoro viene prima di tutto e da tutto se stesso in questo ambito. Solitamente i suoi sacrifici vengono ricompensati con il successo, ma quando nota che altri ottengono ricompense professionali investendo il minimo sforzo provano una grandissima rabbia. Se poi qualcuno osa affermare che quel successo era meritato allora proverà addirittura amarezza.

2. Toro

Il Toro è un segno materialista. Brama successo e potere, vuole sentirsi sempre migliore degli altri. Il Toro ama soprattutto avere più degli altri a livello materiale quindi cose ed oggetti: vestiti, auto e case bellissime. Quando nota che altre persone godono di acclamazione sociale il Toro si sente consumato dall’invidia e tende a sentirsi infelice. Questa infelicità nasce dal fatto che non riesce a restare focalizzato sui propri successi personali e a gioire per questi, ma si focalizza su quelli degli altri. Nonostante questa sua debolezza questo segno vanta una lealtà senza pari ed è molto paziente e sincero.

3. Vergine

La Vergine è precisa e perfettina in tutto ciò che fa perché brama ambizione. In realtà si impegna per ricevere lodi e ammirazioni e quando queste fluiscono su altre persone che li circondano, si sentono molto infastiditi. La Vergine prova gelosia per coloro che ottengono le cose senza sforzo dato il suo senso del lavoro e dell’organizzazione. Lo vedrai congratularsi ma non sarà mai completamente felice. In realtà inizierà ad incupirsi devastato da mille domande sul perché nonostante i suoi sforzi gli altri godano più di lui. La Vergine è un segno che si distingue per la sua integrità e molte altre qualità come l’umanità, la generosità o la saggezza.