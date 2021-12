Sei uno dei segni che ama stare in famiglia (e non ha paura del Natale)?

Sei uno di quei segni zodiacali che amano la famiglia e che, quindi, non hanno paura di affrontare il Natale? Scopriamolo subito!

Diciamoci la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità: ci sono dei segni zodiacali che proprio non riescono a sopportare i loro familiari!

Ehi, avevamo detto che avremmo proferito solo la verità più pura e per quanto cruda bisogna accettarla.

Oggi, fortunatamente, invece di concentrarci su quei segni zodiacali che, non importa quanto bene vogliano alla loro famiglia, proprio non riescono a stare in una stanza con tutti i loro parenti, faremo il contrario.

Pronto a scoprire chi sarà contento di vederti a Natale?

I segni zodiacali che amano la famiglia e che non hanno paura di festeggiare insieme: la classifica di oggi

Per molte persone questa giungerà come una notizia shock, piombata dall’alto di questo oroscopo nelle loro vite di tutti i giorni, eppure è così.

A tantissime persone non solo non piace il Natale ma, ehm, non piace neanche la propria famiglia!

Capiamoci meglio: non diciamo che ci sono persone che odiano a morte i loro familiari (anche se ci sono anche quelli, eh) ma solo che tante persone non sono entusiaste di passare il Natale chiusi in casa con tutti i loro parenti.

Ma non vogliamo parlare di loro, oggi, bensì esattamente del contrario della zia scontrosa o del cugino taciturno. Vogliamo scoprire quali sono i segni zodiacali che stravedono per la propria famiglia (e di conseguenza anche per il Natale).

Per fugare ogni dubbio, quindi, abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti quali sono i segni che amano di più la famiglia. I tuoi parenti di che segno sono?

Toro: quinto posto

Anche se vorrebbe dire tutto il contrario, il Toro è in realtà un segno veramente legato alla sua famiglia e, di conseguenza, anche alle celebrazioni per il Natale!

I nati sotto questo segno sono persone che ripongono molte speranze nel Natale, tanto da alzare tantissimo le loro aspettative.

Per loro il Natale e la famiglia sono importantissimi ma guai a dirglielo: i Toro faranno sempre finta di no (e qualche battuta fuori luogo a riguardo).

Provate a dirgli che non ci sarete per Natale e vedete come reagisce un Toro vero! (Spoiler: molto male).

Capricorno: quarto posto

I nati sotto il segno del Capricorno nella classifica dei segni che amano la famiglia e che, quindi, non vedono l’ora che sia Natale? Che succede, ci siamo per caso sbagliati?

La risposta è ovviamente ed assolutamente no: i Capricorno sono persone molto legate alle proprie radici, che non si perderebbero il Natale per niente al mondo!

(Certo, se c’è un’occasione lavorativa importante forse… no, dai, neanche in quel caso. Chissà.)

Dicevamo: il Capricorno è un segno che si trova veramente a suo agio con la sua famiglia, anche se ci sono troppi sentimenti da gestire. Non vedono l’ora di poter stare con i parenti, anche se si lamenteranno in continuazione di tutto, possiamo assicurarvelo!

Pesci: terzo posto

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone che amano veramente e profondamente i propri familiari.

Certo, magari non lo dimostrano o non lo sanno dimostrare benissimo a parole ma possiamo dire che sono persone genuinamente contente di avere a che fare con i propri cari.

Per loro, poi, che amano vivere nel proprio mondo e che spesso non hanno bisogno di un contatto quotidiano per sentire la vicinanza altrui, il Natale ed i festeggiamenti in famiglia sono fondamentali per i rapporti. Guai a festeggiare il Natale in maniera non tradizionale o lontano dalla famiglia! I Pesci non ve lo perdoneranno!

Leone: secondo posto

Se vogliamo parlare di tradizione e di affetto per i propri familiari, non possiamo assolutamente fare a meno di nominare i nati sotto il segno del Leone.

Per chi non lo sapesse, infatti, i Leone, anche se sembrano estremamente arroganti e sbuffano sempre a Natale, adorano la propria famiglia!

Il Leone è un segno estremamente leale e che tiene moltissimo ai rapporti con i suoi familiari.

Per lui, quindi, il Natale non è questo impegno così stressante come vorrebbe farvi credere!

Sappiamo benissimo che i Leone si comportano sempre come se avessero molto di meglio da fare (e, a volte, anche durante il Natale sentono il bisogno di allontanarsi per avere un momento per sé).

La realtà dei fatti è che i Leone adorano la propria famiglia e, quindi, non vedono l’ora di avere la scusa delle feste per poter stare in casa con i propri cari!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano la famiglia

Infine, e quasi ovviamente, al primo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Questo è un segno che non solo adora il Natale e la sua famiglia ma che non vede neanche l’ora di passare le feste con i propri parenti!

Il Cancro, infatti, è un segno a cui piace coccolare ed essere coccolato: quale momento migliore del Natale, quindi, per poter indulgere in queste attività?

I nati sotto il segno del Cancro adorano (tranne in casi veramente eccezionali) i propri familiari.

Per loro il Natale è e sarà sempre una festa meravigliosa, che li mette di buon umore. Non vedono l’ora di poter incontrare zii, nonni, nipoti e cugini e più persone ci sono meglio è.

Sì, magari capiterà di discutere o di provare un poco di stress ma per la famiglia il Cancro fa questo ed altro!

