Vuoi dei rapporti fantastici? Fai mangiare questo al tuo partner

Sappiamo tutti che il cibo, quando parliamo di intimità, è veramente molto importante. Oggi vogliamo parlarti della lista degli alimenti da far mangiare al tuo partner per avere rapporti intimi veramente favolosi!

No, dai, lo sappiamo bene che non ne puoi più di liste di alimenti afrodisiaci che trovi praticamente ovunque appena cerchi dei consigli su come migliorare i tuoi rapporti intimi con il partner.

Quello di cui vogliamo parlarti oggi, però, non ha a che vedere con fragole e cioccolata, ostriche o banane (sì, a quanto pare anche le banane sono un cibo afrodisiaco e non è una battuta a sfondo erotico!).

Che ne dici, ti va di scoprire quali sono i cibi che possono migliorare i vostri rapporti intimi e, soprattutto, perché?

Alimenti da far mangiare al tuo partner per rapporti sessuali favolosi: ecco cosa ti serve e perché

Va bene, lo sappiamo tutti che quando parliamo di attività intima ci sono varie questioni da prendere in esame.

Per essere sensuali non dobbiamo essere solo gradevoli alla vista o entusiasti emotivamente: dobbiamo anche… avere un buon sapore!

Ovviamente, infatti, la prima (primissima) regola quando abbiamo rapporti (di qualsiasi tipo) con le altre persone, ha a che vedere con l’igiene.

Figuriamoci quando parliamo di intimità!

LEGGI ANCHE –> Queste due posizioni sessuali sono le più pericolose per gli uomini



Spesso, infatti, non ci rendiamo conto che gli odori ed i sapori del nostro corpo (che fatica, suda e si sporca in maniera uguale per tutti), possono influire sui nostri desideri intimi.

Dopotutto, te lo avevamo già detto qui che l’odore del tuo partner ha un grande effetto sulla tua libidine: meglio fare attenzione, non credi?

Tutto questo ci porta, quindi, a parlare di alimenti e di intimità: no, quindi, non si tratta proprio della solita lista di cibi afrodisiaci!

Oggi vogliamo parlare della lista degli alimenti per il tuo partner: quella delle cose da mangiare necessarie per migliorare i vostri rapporti sessuali!

Secondo uno studio riportato anche da GQItalia, infatti, c’è una dieta particolare che aiuterebbe te ed il tuo partner ad avere rapporti migliori.

Come? Semplicemente mangiando “bene” e trasformando odori e sapori fino a renderli più dolci che mai.

Interessante, vero? Ma allora che cosa dovete mangiare?

LEGGI ANCHE –> È normale che il tuo partner guardi video pornografici? Vademecum per quando lo “becchi” in flagrante

I cibi che fanno bene ai rapporti sessuali

Iniziamo dalle basi: pare che uno studio, fatto su 100 persone ed i loro partner, abbia evidenziato come la dieta vegana sia quella migliore per l’amore.

Frutta e verdura, infatti, contribuiscono a rendere i sapori dei vostri corpi molto dolci: finalmente non dovrete più avere a che fare con il pensiero di poter essere “sgradevoli“!

Confermata la voce di corridoio sull’ananas: più ne mangia il vostro partner e più saranno divertenti i vostri rapporti.

Provare per credere!

Incrementare l’uso delle verdure è fondamentale, quindi, per i vostri rapporti! E tutto il resto, invece?

Secondo lo studio, infatti, carne rossa e formaggio, cioccolato e caffè, uova e pollo sono i maggiori responsabili dei sapori meno desiderati tra le lenzuola.

I primi due rischiano di far sentire un sapore salato, i secondi di renderlo amaro ed i terzi di renderlo aspro.

Aiuto!

Inoltre, a quanto pare, lo stile di vita sedentario, il fumo e gli alcolici contribuiscono a rendere il sapore del vostro partner veramente acre e poco piacevole.

Secondo gli esperti, quindi, avere un sapore migliore sotto le lenzuola porterebbe anche ad avere rapporti in maniera più facile, entusiasta e completa.

Tra di voi, infatti, sapete bene come possa essere anche un piccolo dettaglio a rovinare tutto e rendere il rapporto non solo non piacevole ma anche decisamente complicato!

Fai mangiare al tuo partner per qualche settimana solo verdure e vedi se qualcosa cambia. Ovviamente tu non sei esclusa: dieta a base di verdure anche per te!